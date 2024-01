La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i l’observatori del Future for Work Institute (FFWi) han començat aquest mes de juny un estudi que analitzarà quina percepció té el treballador sobre l’automatització que experimenta el món laboral. «S’ha parlat molt de l’automatització laboral, però no hi ha estudis que explorin com la viuen els treballadors, i quan se’ls pregunta si afectarà el seu lloc de treball, molts no saben què contestar», explica Eva Rimbau, professora de recursos humans de la UOC i assessora científica d’FFWi.

En una primera fase de l’estudi, s’ha elaborat un qüestionari en què es preveu que participin treballadors de tots els sectors i nivells formatius. Hauran de contestar preguntes com si «el preocupa que les màquines o el programari reemplacin els treballadors de la seva empresa», si «creu que l’automatització pot millorar la seva feina» o «de qui és responsabilitat que les persones aconsegueixin adaptar-se als canvis que pot experimentar el treball en els pròxims anys».

Al setembre s’elaborarà un informe amb les principals conclusions d’aquesta enquesta per a ajudar empreses i treballadors a adaptar-se als canvis que provoca l’automatització laboral. Segons la dimensió que tingui, hi haurà una segona fase en què s’inclourà aquest estudi en un projecte de recerca sobre digitalització i treball que elaboren conjuntament investigadors de la UOC, la Universitat de Castella - la Manxa, la Universitat de Deusto, la Universitat d’Alacant i la Universitat de Jaén. La investigadora principal és María Luz Rodríguez, de la Universitat de Castella - la Manxa, i per part de la UOC hi participen, a banda de Rimbau, dos professors més dels Estudis d’Economia i Empresa: Xavier Baraza i Mar Sabadell.

El projecte, finançat pel fins ara Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, investigarà com el procés de transformació digital i l’economia 4.0 repercuteix en les condicions de treball i ocupació, les relacions laborals i la protecció social. «La hipòtesi de partida és que l’avenç de la digitalització produirà efectes disruptius sobre totes les institucions laborals tal com les coneixem, de manera que cal detectar i mesurar quins seran els impactes que s’hi produiran», explica Rimbau. En aquest sentit, la professora afegeix que la digitalització té pros i contres: «Per una banda, pot perjudicar les condicions de treball, però, per una altra, permet treballar de manera més eficient i pot potenciar les capacitats humanes. L’objectiu final és elaborar recomanacions d’actuació política i social per a afrontar els desafiaments i ampliar els beneficis d’aquesta digitalització», explica Rimbau.

La recerca analitzarà set temàtiques: ocupabilitat i formació; temps de treball; conciliació de la vida professional i personal; control de la vida privada dels treballadors enfront de drets fonamentals; aspectes de seguretat i salut en la feina; problemes de configuració d’un model de Seguretat Social basat en un nivell alt d’ocupació, i definició dels subjectes de les relacions de treball i dels nous mecanismes d’acció col·lectiva.

El projecte serà interdisciplinari perquè, a banda d’investigadors de l’àmbit de la direcció d’empreses, també hi participaran investigadors de la UOC de dret i prevenció de riscos laborals, i d’altres universitats de les àrees d’economia, dret i sociologia.

«Estaran en contínua relació amb empreses, institucions i agents socials implicats en l’anàlisi, la planificació i l’actuació en relació amb els impactes de l’economia 4.0 en les relacions de treball. Això es farà mitjançant estudis de casos, especialment en empreses de perfil tecnològic, i entrevistes a responsables polítics i sindicats, i a figures nacionals i internacionals representatives del món de la tecnologia», especifica la professora de la UOC.

El projecte de recerca, que s’ha començat aquest any, s’allargarà fins al final del 2020.