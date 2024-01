Los programas de Comunicación y de Educación de la UOC aparecen, por primera vez, en la prestigiosa clasificación de Shanghái de disciplinas académicas 2018. La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pasa a formar parte así de la lista de los mejores centros de educación superior del mundo, según constata este estudio pionero en el sector universitario. Lo elabora anualmente la Universidad Jiao Tong de Shanghái, en China, desde 2009, y clasifica por orden de excelencia a más de 4.000 universidades de todo el mundo según ámbitos de conocimiento.

Estos ámbitos temáticos en los que se basa el estudio son ciencias naturales y matemáticas (natural sciences and mathematics), ingeniería/tecnología e informática (engineering / technology and computer sciences), ciencias de la vida y de la agricultura (life and agriculture sciences), medicina clínica y farmacia (clinical medicine and pharmacy) y ciencias sociales (social sciences). Y es precisamente en este último que aparecen los programas de la UOC de Comunicación (clasificados en el rango de 201-300, con una puntuación de 28,1) y de Educación (situado en la franja de 401-500, con una puntuación de 27,9).

En el ámbito de la comunicación, la clasificación de Shanghái incluye a ocho universidades españolas, tres de las cuales son catalanas. Estas instituciones son la Universidad Pompeu Fabra (situada en la franja de 101-150), seguida de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Rey Juan Carlos (en la franja de 151-200), seguidas de la UOC, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Navarra, la Universidad del País Vasco y la Universidad de Valencia (201-300).

En cuanto al ámbito de la educación, hay 20 universidades del Estado. En los primeros puestos de la lista se encuentra la Universidad de Barcelona (101-150), seguida de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Granada, la Universidad del País Vasco y la Universidad de Valencia (201-300); después se encuentran la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Politécnica de Valencia, la UNED, la Universidad de Alcalá, la Universidad de Oviedo y la Universidad de Sevilla (301-400), y las siguen la UOC, la Universidad Carlos III, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Málaga, la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Valladolid y la Universidad de Zaragoza (401-500).

En general, las universidades catalanas consiguen encabezar la lista de universidades españolas mejor calificadas en más disciplinas. La clasificación destaca 18 especialidades de la Universidad de Barcelona y ocho especialidades de la Autónoma de Barcelona, la Politécnica de Catalunya y la Pompeu Fabra.

La clasificación ordena a las instituciones académicas según cinco criterios: el número de artículos científicos publicados; el impacto de estos artículos según el índice normalizado de citas; el porcentaje de estos artículos publicados en publicaciones internacionales; el número de artículos seleccionados en revistas y congresos de prestigio, y el número de investigadores que han conseguido algún premio de prestigio, como el Nobel o una medalla Fields.



Sobre el Ranking Académico de Universidades del Mundo

El Ranking Académico de Universidades del Mundo (ARWU, Academic Ranking of World Universities) fue publicado por primera vez en junio de 2003 por el Center for World-Class Universities (CWCU) y la Graduate School of Education de la Universidad Jiao Tong de Shanghái, en China, que anualmente publica una nueva edición. Este estudio mide el prestigio y la investigación científica de las instituciones universitarias de todo el planeta.