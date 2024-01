Els programes de Comunicació i d’Educació de la UOC apareixen, per primera vegada, al prestigiós rànquing de Xangai de disciplines acadèmiques 2018. La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) passa a formar part, així, de la llista dels millors centres d’ensenyament superior del món, segons constata aquest estudi pioner en el sector universitari. L’elabora anualment la Universitat Jiao Tong de Xangai, a la Xina, des del 2009, i classifica per ordre d’excel·lència més de 4.000 universitats d’arreu del món segons àmbits de coneixement.

Aquests àmbits temàtics en què es basa l’estudi són ciències naturals i matemàtiques (natural sciences and mathematics), enginyeria/tecnologia i informàtica (engineering/technology and computer sciences), ciències de la vida i de l’agricultura (life and agriculture sciences), medicina clínica i farmàcia (clinical medicine and pharmacy) i ciències socials (social sciences). I és precisament en aquest darrer que surten els programes de la UOC de Comunicació (classificats en la franja de 201-300, amb una puntuació de 28,1) i d’Educació (situat en la franja de 401-500, amb una puntuació de 27,9).

Dins l’àmbit de la comunicació, el rànquing de Xangai inclou vuit universitats espanyoles, tres de les quals són catalanes. Aquestes institucions són la Universitat Pompeu Fabra (situada en la franja de 101-150), seguida de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Rey Juan Carlos (en la franja de 151-200), seguides de la UOC, la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat de Navarra, la Universitat del País Basc i la Universitat de València (201-300).

Pel que fa a l’àmbit de l’educació, hi ha 20 universitats de l’Estat espanyol. En els primers llocs de la llista hi ha la Universitat de Barcelona (101-150), seguida de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Granada, la Universitat del País Basc i la Universitat de València (201-300); a continuació hi ha la Universitat Autònoma de Madrid, la Universitat Politècnica de València, la UNED, la Universitat d’Alcalà, la Universitat d’Oviedo i la Universitat de Sevilla (301-400), i les segueixen la UOC, la Universitat Carlos III, la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat de Màlaga, la Universitat de Múrcia, la Universitat Politècnica de Madrid, la Universitat de Salamanca, la Universitat de Valladolid i la Universitat de Saragossa (401-500).

En general, les universitats catalanes aconsegueixen encapçalar la llista d’universitats espanyoles més ben qualificades en més disciplines. El rànquing destaca divuit especialitats de la Universitat de Barcelona i vuit especialitats de l’Autònoma de Barcelona, la Politècnica de Catalunya i la Pompeu Fabra.

La classificació ordena les institucions acadèmiques segons cinc criteris: el nombre d’articles científics publicats; l’impacte d’aquests articles segons l’índex normalitzat de citacions; el percentatge d’aquests articles publicats en publicacions internacionals; el nombre d’articles seleccionats en revistes i congressos de prestigi, i el nombre d’investigadors que han aconseguit algun premi de prestigi, com el Nobel o una medalla Fields.



Sobre el Rànquing Acadèmic d’Universitats del Món

El Rànquing Acadèmic d’Universitats del Món (ARWU, Academic Ranking of World Universities) va ser publicat per primera vegada el juny del 2003 pel Center for World-Class Universities (CWCU) i la Graduate School of Education de la Universitat Jiao Tong de Xangai, a la Xina, que anualment publica una nova edició. Aquest estudi mesura el prestigi i la recerca científica de les institucions universitàries d’arreu del planeta.