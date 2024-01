Docentes, logopedas, investigadores y alumnos con dificultades del lenguaje se reúnen el sábado día 10 de noviembre de 2018 en Palma para compartir conocimiento científico y práctico sobre este problema que afecta a uno de cada quince alumnos. La jornada, organizada por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) junto con la Universidad de las Illes Balears (UIB) y el Insitut de Recerca i Innovació Educativa, cuenta con la participación de figuras de prestigio internacional como Gary Morgan, profesor de Psicología del Departamento de Lengua y Ciencia de la Comunicación en la Universidad City de Londres, Miquela Sastre, secretaria general de la Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología (AELFA) y Eva Aguilar-Mediavilla, profesora de la UIB e investigadora principal del grupo I+DEL.

La jornada tiene como objetivo analizar la situación actual y destacar la importancia, en primer lugar, de una detección precoz y, en segundo lugar, de la inclusión de estos alumnos en las aulas. «Aún queda mucho trabajo por hacer», explica el coorganizador de las jornadas Alfonso Igualada Pérez, director del grado de Logopedia de la UOC. «A día de hoy la inclusión real no existe: a los alumnos con dificultades del lenguaje se les trata fuera del aula; la intervención educativa actual les excluye, les aparta y pierden la oportunidad, tanto ellos como sus compañeros, de beneficiarse de una educación inclusiva». Eva Aguilar-Mediavilla, coorganizadora, señala: «Nuestros estudios muestran que los niños con TDL en las islas Baleares presentan riesgo de fracaso escolar, y sus notas están por debajo de las de sus iguales en casi un punto y medio».

Uno de los principales escollos para lograr esta inclusión, subraya Igualada, es la falta de logopedas en los centros educativos. «A diferencia de la mayoría de los países europeos, en España no se contempla esta figura integrada en la plantilla», por lo que en muchas ocasiones no se detecta el problema del alumno o se detecta tarde. «Esto conlleva –explica el profesor– que muchos niños se comuniquen poco en clase y adopten una actitud introvertida porque no se sienten seguros cuando se expresan. El lenguaje es la base del aprendizaje, por lo que a menudo los alumnos con TDL se ven afectados en su rendimiento escolar sin siquiera conocer los motivos».