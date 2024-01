Yo también leo es una aplicación para enseñar a leer a niños a partir de los cuatro años, que pueden tener dificultades, como los de síndrome de Down o el Transtorno del Espectro Autista (TEA). La app, que ya está creada, necesita 17.000 euros para que sea posible completar sus prestaciones. La UOC, coincidiendo con el Día Mundial del Síndrome Down, el 21 de marzo, ha creado un canal en Verkami para impulsar por primera vez una campaña de crowdfunding para financiar una iniciativa emprendedora.

La impulsora de esta app, Gemma Fàbregas, máster en Aplicaciones Multimedia por la UOC, invita a colaborar en la campaña aunque no seamos usuarios potenciales de la aplicación, «porque así ayudamos a las personas que sí la necesitan». «Participando en la microfinanciación de la aplicación, conseguiremos impulsar una aplicación óptima de aprendizaje de lectura para los niños y niñas con síndrome de Down y otras dificultades. Entre todos lo haremos posible», apunta Fàbregas. En la actualidad, según Down España, hay 35.000 personas en el Estado con síndrome de Down. La Confederación de Autismo de España indica que no se conoce la cifra exacta de personas con autismo, pero apunta que en Europa se da aproximadamente un caso por cada cien nacimientos.

Hasta el 30 de abril es posible realizar pequeñas aportaciones económicas para completar el objetivo de la campaña. Desde Yo también leo ofrecen una serie de recompensas a cambio de aportaciones económicas, que van desde la posibilidad de descargar la app, o darla a un niño que la necesite, y un paquete extra de vocabulario, a una lámina del artista Vanessa Linares o el reconocimiento con un logo del apoyo económico en la web de la iniciativa.