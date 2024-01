Jo també llegeixo és una aplicació per ensenyar a llegir a nens a partir dels quatre anys, que poden tenir dificultats, com els de síndrome de Down o el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). L’app, que ja està creada, necessita 17.000 euros perquè sigui possible completar les seves prestacions. La UOC, coincidint amb el Dia Mundial de la síndrome de Down, el 21 de de març, ha creat un canal a Verkami per impulsar per primera vegada una campanya de crowdfunding per finançar una iniciativa emprenedora.

La impulsora d’aquesta app, Gemma Fàbregas, màster en Aplicacions Multimèdia per la UOC, convida a col·laborar encara que no siguem potencials usuaris “perquè ajudem a aquelles persones que sí que la necessiten”. “Participant en el crowdfunding de l'app aconseguirem impulsar una aplicació òptima d’aprenentatge de lectura per a nens amb síndrome de Down i amb d’altres dificultats. Entre tots ho farem possible ", apunta Fàbregas. Actualment, segons Down Espanya, hi ha 35.000 persones a l’Estat amb síndrome de Down. Segons la Confederació d’Autisme d’Espanya no es coneix la xifra exacta de persones amb Autisme, però apunten que a Europa hi ha aproximadament un cas per cada 100 naixements.

Fins al 30 d’abril és possible realitzar petites aportacions econòmiques per completar l’objectiu de la campanya. Des de Jo també llegeixo s’ofereixen un seguit de recompenses a canvi d'aportacions econòmiques, que van des de la possibilitat de descarregar l’app, o donar-la a un nen que la necessiti, i un paquet extra de vocabulari, a una làmina de l’artista Vanessa Linares o el reconeixement amb un logo del suport econòmic al web de la iniciativa.