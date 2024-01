Congelación de óvulos: el afán comercial de algunas clínicas puede llevar al engaño o generar falsas expectativas

El estudio The narratives of fertility clinics’ websites in Spain , de un equipo de investigadores de los Estudios de Ciencias de la Información y Comunicación de la UOC, demuestra que la información proporcionada por algunas clínicas de fertilidad se basa en un modelo comercial, que sigue la lógica del marketing y que no prioriza la información objetiva para que la mujer tome una decisión armonizada con su situación ante el dilema de congelar sus óvulos. Los webs son una de las principales vías para captar clientas y, según denuncia la investigadora Leila Mohammadi, presentan la congelación de óvulos como «el único avance tecnológico que permite solucionar el dilema del retraso de la maternidad, como una opción de libertad ante otras alternativas». La investigadora insiste en que este es un planteamiento reduccionista, ya que el retraso de la maternidad y la disminución del número de hijos deben abordarse como un problema social. En España, las mujeres tienen 1,2 hijos de media y dan a luz al primer niño con 32,5 años de edad mientras que en 2005 la media de edad se situaba en los 30 años (Eurostat 2018; INE 2017).