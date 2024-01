Congelació d'òvuls: l'afany comercial d'algunes clíniques pot portar a l'engany o generar falses expectatives

Informació esbiaixada

La informació que s’exhibeix com a esquer, lamenten els investigadors, «no té fonts científiques i, en lloc de proporcionar la informació necessària per a clients potencials, està formulada per a atraure les dones a comprar els serveis que ofereixen».

Un exemple clar és el referit a la taxa d’èxit del procés. Tots els webs consultats presenten una taxa d’èxit alta i la converteixen en un element objectiu, però no es detalla com es calcula ni es recull el complex procés que implica la congelació d’òvuls. «Els missatges que veiem en els webs es defineixen amb l’objectiu de persuadir les dones sense oferir dades científiques», resumeix la investigadora. Per això, Mohammadi adverteix que la informació que presenten les clíniques no és suficient per a prendre la decisió correcta en un tema tan delicat i que, a més a més, «aquesta mena de missatge pot portar a l’engany de la dona en el procés de presa de decisions».

Finalment, Mohammadi llança una reflexió: «Posar l’accent en un procés com aquest trasllada tota la responsabilitat sobre els individus i especialment a la dona. La maternitat és una responsabilitat no solament individual sinó col·lectiva, i els reptes socials que hi estan relacionats s’han de resoldre amb solucions socials i introduint canvis en el mercat laboral, en els serveis públics i en la concepció de la institució familiar».