Las seis claves del veto de Trump a Huawei

1. ¿Funcionarán los móviles Huawei con un sistema operativo que no se actualiza?

Aunque los propietarios actuales de un móvil Huawei podrán continuar utilizando el sistema operativo Android y sus aplicaciones, no podrán actualizar el sistema. «No es una cuestión grave para el usuario, puesto que su experiencia se verá poco afectada», explica Carles Garrigues, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC. Los problemas pueden llegar porque, pasado un tiempo, «puede haber aplicaciones que ya no se puedan actualizar, porque no serán compatibles con el sistema operativo que podría quedarse obsoleto a largo plazo», considera Garrigues.

De todos modos, no se prevé que haya una nueva versión de Android antes de 2020, y normalmente pasan meses hasta que los fabricantes de teléfonos ponen en marcha las actualizaciones en los terminales. Por lo tanto, será sobre todo un problema para los móviles que se vendan a partir de agosto, puesto que Huawei no podrá incluir ese sistema operativo.