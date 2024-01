Les sis claus del veto de Trump a Huawei

2. És segur un sistema operatiu obsolet?

La companyia xinesa ha garantit als usuaris actuals que tindran accés a les actualitzacions de seguretat del sistema Android. Però, segons recorda la directora del màster interuniversitari de Seguretat de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Helena Rifà, «tan bon punt hi ha una nova versió del sistema operatiu, les actualitzacions de seguretat de les versions antigues ja no tenen tanta prioritat i poden tenir retards”». A més, l'experta en seguretat informàtica recorda que «si no tenim el mòbil ben actualitzat, pot patir vulnerabilitats que exposin la nostra informació personal, les contrasenyes i les dades de la nostra activitat diària registrades per diferents apps».

3. Crear un nou sistema operatiu és una alternativa per a Huawei?

«Android es basa en codi obert i qualsevol empresa pot desenvolupar una versió lliure del sistema operatiu», explica César Córcoles, director del postgrau de Disseny i Programació per a la Web de la UOC. De fet, Huawei ja ha explicat que està desenvolupant un sistema operatiu propi per fer front a aquesta prohibició.

Però a més dels costos que això representa, l'important és disposar d'una botiga d'aplicacions atractiva per a usuaris i desenvolupadors d'apps. «És molt difícil poder crear des de zero una plataforma de descàrrega d'aplicacions que pugui competir amb App Store d'Apple i Google Play», explica Carles Garrigues, que és director del màster de Desenvolupament d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils de la UOC. De fet, sistemes operatius com Windows Mobile han acabat desapareixent per la dificultat de competir amb aquestes dues grans plataformes.

El professor César Córcoles recorda que Huawei «ja disposa d'App Gallery, la seva pròpia botiga d'apps que funciona per al mercat xinès i que també inclou els mòbils venuts a altres països». Tanmateix, el gran repte és aconseguir que aquesta plataforma d'apps disposi d'aplicacions tan populars com les que s'ofereixen a Google Play.

4. Quines apps podria aconseguir oferir una plataforma pròpia de Huawei?

Disposar d'una oferta atractiva d'apps a la seva botiga no depèn només de Huawei. En primer lloc, «la comunitat de desenvolupadors haurà de decidir si els compensa adaptar les seves apps a una plataforma basada en la part de codi lliure d'Android però diferent de Google Play i sense els serveis propietaris de Google», explica el professor César Córcoles.

I sobretot, segons considera el professor Carles Garrigues, «caldrà saber si és capaç d’arribar a acords amb els propietaris d’apps de referència nord-americanes, com ara Facebook, que també podrien veure’s afectades per les mateixes restriccions imposades pel govern de Trump».

«Amb la negativa de Google a llicenciar serveis com Gmail o Google Maps, i la impossibilitat d’utilitzar la botiga d’aplicacions Google Play, s’ha donat un cop molt fort a Huawei. Però el cop definitiu pot arribar si altres empreses com Facebook també acaben tancant la porta, la qual cosa faria molt difícil que els nous dispositius de Huawei puguin sobreviure fora del mercat xinès”, opina Carles Garrigues.

5. Com pot reaccionar l'empresa davant d'aquest atac? Es tracta d'una guerra per les dades dels usuaris?

«El resultat d’aquest conflicte dependrà de la reacció del govern xinès, que pot posar-se a la defensiva i arribar a un acord amb Estats Units, com va passar en el cas de l’empresa de mòbils xinesa ZTE, que també va ser vetada temporalment. Però també pot passar a l’atac, apujant impostos a empreses americanes per importar els seus productes a la Xina. En aquest cas, no arribar a un acord obligaria a Huawei a impulsar el seu propi sistema operatiu per poder treure al mercat nous dispositius mòbils. Aquest moviment, però, podria acabar afectant molt les ventes d’aquests dispositius fora del mercat xinès», explica Carles Garrigues.

De fet, Google també resulta perjudicada comercialment per aquesta situació perquè «la priva de l'accés a les dades dels usuaris de Huawei», explica Ernesto Pascual, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. No es pot oblidar que Huawei ja té el 18% de la quota de mercats de mòbils mundial i és el segon fabricant amb més vendes.

«Els Estats Units són conscients que, al segle xxi, qui controli la tecnologia controlarà la informació i el món», considera Pascual. Els mòbils donen accés a moltes dades, com les que es generen a les apps, i per això és un àmbit estratègic. «La part rellevant d'aquesta prohibició és que posa una barrera a la lliure circulació de dades», opina el professor Pascual.

6. Com afecta aquest veto al desplegament de la xarxa 5G?

No es pot oblidar que Huawei no és només un productor de mòbils. «Una part important del seu mercat està en la xarxa de transportament de dades i en els nodes que serveixen perquè funcioni. És un dels majors proveïdors mundials de tecnologia per a posar en marxa la xarxa de 5G», explica Helena Rifà.

El desplegament d'aquesta nova tecnologia, que farà possible connexions molt més ràpides a internet i el desplegament de l'internet de les coses, es veu afectat per aquesta decisió. «Aquest veto endarrerirà la posada en marxa del 5G», explica Rifà.

L'experta en ciberseguretat considera que «els EUA temen el ciberespionatge, i per això no volen que la tecnologia de Huawei entri al país. Però també és una manera de prendre avantatge en la cursa pel desplegament d'aquesta tecnologia, en la qual la Xina va per davant actualment», considera l'experta.

Més informació: El professor Carles Garrigues explica en vídeo aquesta crisi al Blog Informática++ dels Estudis d'Informàtica, Multimedia i Telecomunicació de la UOC.