Escuela de verano, colonias o en casa: ¿qué hacer con los niños en julio?

¿Qué debemos tener en cuenta al elegir escuela de verano o colonias?



Si finalmente la decisión es que los pequeños vayan a la escuela de verano o a las colonias, habrá que priorizar que hagan actividades que les gusten. Para el director del grado de Educación Social de la UOC, Segundo Moyano, lo más importante es que el niño se divierta. Moyano es crítico con los centros y las colonias dedicados a aprendizajes muy específicos, como los idiomas. «El niño debe jugar, pasear, hablar con otros niños, conocer lugares escondidos, vivir aventuras, saltarse un poco las normas... No tiene sentido ir a una escuela de verano o participar en unas colonias donde hará lo mismo que durante el curso escolar. Esto me parece simplemente una obsesión de los padres o no entender que el tiempo libre es otra cosa», afirma.