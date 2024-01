Casal, colònies o a casa: què fem amb els infants al juliol?

Deures? Segons com s'hagi esforçat durant el curs

A més dels casals i les colònies, l'altre gran dubte dels pares a l'hora de gestionar les vacances dels fills és si cal que facin deures. Segons els experts, la decisió dependrà de cada nen i del missatge que els pares li vulguin transmetre. Si l'infant ve d'un any en què no s'ha esforçat per complir la seva obligació d'estudiar, «no serà coherent que el seu estiu estigui ple de diversions», alerta Gordóvil. Si els pares volen inculcar-li els valors de l'esforç i la constància, poden organitzar activitats que els requereixin, «ja sigui fent deures, enviant-lo a un camp de treball o compartint-hi activitats de la llar», comenta la doctora en Psicologia. Si en canvi l'infant ha estat tenaç i constant durant el curs i els pares volen transmetre-li que se'n senten orgullosos i satisfets, podran aconseguir-ho «planificant un estiu en què es pugui divertir i relaxar-se».

Daniel Adrover, també professor col·laborador de Psicologia de la UOC i de Psicologia evolutiva i de l'educació de la UIB, és més partidari que es potenciïn activitats de moviment. «Actualment es dona molta importància al coneixement acadèmic, semàntic, i als deures, i es deixen de banda elements molt valuosos de l'educació, com ara les habilitats socials, els jocs sense pantalles, l'activitat física, l'educació emocional i l'humor. Aquests últims són essencials per a tenir una vida feliç i cal prestar-hi l'atenció que mereixen. L'estiu és un bon moment per a fer-ho», explica.

Sigui com sigui, Gordóvil pensa que l'ingredient fonamental de les vacances escolars hauria de ser «poder passar temps de diversió en família, temps que ha de ser qualitatiu». Però per a no acabar necessitant «unes vacances de les vacances», Adrover afegeix que, a més de diversió, les vacances haurien de permetre el descans tant dels pares com dels fills.

