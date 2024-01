¿Cómo puede una persona ciega o con discapacidad visual identificar y diferenciar unos productos de otros en el supermercado? Es la pregunta que se hizo hace un año Felipe de Abajo, estudiante del máster universitario de Educación y TIC (E-learning) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Fue el punto de partida del proyecto Alblin , la primera tienda en línea del mundo de productos con etiqueta en braille, que las personas con ceguera pueden identificar por el tacto. La inciativa de este estudiante fue una de las ocho que se presentaron a mediados de junio en la séptima edición de la jornada de emprendimiento Spin UOC. El lanzamiento de la tienda está previsto para septiembre. Más adelante, Alblin ofrecerá un servicio de consultoría de accesibilidad para comercios electrónicos.

Al intentar responder a esa pregunta inicial, Felipe de Abajo descubrió que algunos fabricantes etiquetan sus productos de consumo añadiendo el sistema braille (que es obligatorio en el caso de los medicamentos) y que muchos menos utilizan un código QR con relieve, pero que la mayoría no incluye ninguno de ambos.

«Calculo que en España deben de haber alrededor de 1.500 productos etiquetados en braille, aunque no tengo datos exactos de ello, porque no existe un catálogo de ámbito estatal», explica. «Si te pones en la piel de una persona ciega, ir al supermercado y buscar estos productos es muy difícil. Además, el personal de atención al cliente no suele tenerlo muy claro», añade el estudiante de la UOC, que es licenciado en Educación Social y técnico superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. Alblin pretende facilitar el acceso a esos productos etiquetados en braille.