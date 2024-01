Com pot, una persona cega o amb discapacitat visual, identificar i diferenciar uns productes d'uns altres al supermercat? És la pregunta que es va fer fa un any Felipe de Abajo, estudiant del màster universitari d'Educació i TIC (E-learning) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Va ser el punt de partida del projecte Alblin, la primera botiga en línia del món de productes amb etiqueta en braille, que les persones cegues poden identificar pel tacte. La iniciativa és una de les vuit que es van presentar a mitjan juny a la setena edició de la jornada d'emprenedoria Spin UOC. El llançament de la botiga és previst per a setembre. Més endavant, Alblin oferirà un servei de consultoria d'accessibilitat per a comerços electrònics.

En intentar respondre aquesta pregunta inicial, Felipe de Abajo va descobrir que alguns fabricants etiqueten els productes de consum afegint-hi el sistema braille (que és obligatori en el cas dels medicaments) i que molts menys fan servir un codi QR amb relleu, però que la majoria no inclou cap dels dos sistemes.

«Calculo que a Espanya hi deu haver prop de 1.500 productes etiquetats en braille, tot i que no en tinc dades exactes, perquè no hi ha cap catàleg d'àmbit estatal», explica. «Si et poses a la pell d'una persona cega, anar al supermercat i buscar aquests productes és molt difícil. A més, el personal d'atenció al client no ho sol tenir gaire clar», afegeix l'estudiant de la UOC, que és llicenciat en Educació Social i tècnic superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web. Alblin vol facilitar l'accés a aquests productes etiquetats en braille.