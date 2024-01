«La emergencia climática nos obligará a convivir con un riesgo más elevado de incendios», apunta Míriam Arenas, investigadora del grupo Care and Preparedness in the Network Society (CareNet), del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC. La universidad participa en PyroLife, un proyecto internacional para formar a expertos y expertas para facilitar un cambio de modelo en la gestión de incendios, implicando activamente a la ciudadanía desde la prevención y contando también con los grupos de personas más vulnerables. En esta iniciativa se intercambiarán conocimientos entre el norte de Europa, más habituada a la gestión de inundaciones, y el sur del continente, más propenso a los incendios, con aportaciones de Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda.

El proyecto quiere concienciar sobre la importancia de la correcta gestión de las zonas forestales para minimizar el riesgo de grandes fuegos descontrolados. «La despoblación es otro de los factores que afectan negativamente a esta gestión forestal, no solo hay que centrarse en la extinción», apunta el equipo investigador. En concreto, la UOC, coordinada por Arenas e Israel Rodríguez-Giralt, abordará la necesidad de una comunicación inclusiva del riesgo a la ciudadanía y la participación comunitaria en la gestión de los fuegos. «Es importante implicar a la ciudadanía en la gestión de los incendios forestales, contando con sus conocimientos y experiencias antes, durante y después de una emergencia», indica Rodríguez-Giralt. La UOC analizará con dos doctorandos estrategias efectivas de comunicación de riesgos de incendios para grupos en situación de vulnerabilidad, como son las personas con diversidad funcional, las que tienen dificultades económicas, las migrantes, las personas mayores o los pueblos indígenas, comparando las mejores prácticas de Estados Unidos, Nueva Zelanda y Europa sobre cómo debe adaptarse esta comunicación a audiencias específicas. Además, la universidad desarrollará pautas para planes de comunicación de riesgos centrados en la población joven y evaluará su eficacia y viabilidad.

Los investigadores de la UOC también analizarán estrategias efectivas para involucrar a las comunidades en riesgo en la preparación contra los incendios, especialmente a las identificadas por el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres (2015-2030), impulsado por la ONU durante la conferencia mundial de este ámbito celebrada en la localidad japonesa que le da nombre. «La preparación social requiere un compromiso más efectivo de la comunidad, especialmente de los más vulnerables. Queremos aprender de acciones desarrolladas en Europa, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Chile o Nueva Zelanda para hacer talleres participativos con comunidades en riesgo, teniendo en cuenta la edad, el sexo, la cultura o la procedencia rural o urbana de los participantes», detalla Arenas. El grupo de investigación de la UOC está avalado por un proyecto europeo anterior llamado «Culturas de resiliencia en niñas, niños y jóvenes ante situaciones de desastre» (CUIDAR).

PyroLife cuenta con un presupuesto de más de cuatro millones de euros y reúne a expertos y expertas de veintiuna organizaciones de catorce países, así como a institutos especializados, universidades, gobiernos, servicios de bomberos, empresas y asociaciones relacionadas con el sector. El proyecto, que apuesta por una mayor diversidad de perfiles entre los profesionales de un sector altamente masculinizado fomentando la equidad de género y la inclusión, está coordinado por la holandesa Wageningen University. Junto con la UOC, participan la Fundació Pau Costa y la empresa española Tecnosylva; las británicas University of Birmingham, Imperial College, Forestry Commission England, WildfireTacAd y ARUP; el alemán European Forest Institute; la chipriota European University Cyprus; las portuguesas Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro y Águas de Portugal Serviços; el francés Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture (IRSTEA); el danés Fredriksborg Fire and Rescue Service; el polaco Instytut Techniki Budowlanej; la griega Hellenic Agricultural Organization «Demeter»; la estadounidense National Fire Protection Association; la canadiense University of Alberta; el neozelandés New Zealand Forest Research Institute, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de la ONU.

PyroLife está financiado por la Comisión Europea mediante las Innovative Training Networks (ITN), adscritas a las Marie Skłodowska-Curie Actions del programa marco Horizon 2020, para formar a una nueva generación de investigadoras e investigadores creativos e innovadores, capaces de transformar los conocimientos y las ideas en productos y servicios para el beneficio económico y social de la Unión Europea. PyroLife ha sido financiado en una convocatoria que solo ha aprobado el 8 % de las propuestas de proyectos presentadas.