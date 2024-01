Aprendizaje a partir de retos

Dentro de las competencias digitales básicas se encuentra todo un conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes que, en este caso, están orientados a la búsqueda de empleo y permiten a los colectivos en riesgo de exclusión llevar a cabo tareas que van desde buscar información en la red hasta gestionar su identidad digital y proteger sus datos, o crear contenidos y comunicarse.

Este aprendizaje tiene un planteamiento muy práctico y se basa en que el estudiante aprenda haciendo, de manera que se le plantean un serie de retos y, a lo largo del curso, debe ser capaz de resolverlos. «Esa ha sido nuestra aportación al proyecto: el diseño de cómo llevar a cabo la formación a partir de retos e integrando las tecnologías digitales. Lo hemos hecho pensando mucho en el teléfono móvil y en todas las posibilidades que hoy en día ofrece», afirma Teresa Romeu. Así, la UOC ha desarrollado una guía para el profesorado, Competencias digitales básicas para la búsqueda de empleo . Además de participar en SELFEE, la UOC también ha participado en dos proyectos de competencias digitales de la Unión Europea, en uno del Ayuntamiento de Barcelona y en otro más de la Generalitat de Cataluña.

Un nuevo entorno educativo

Todo el trabajo ha tenido en cuenta la revolución que el uso de la tecnología representa también dentro del entorno educativo, «algo de lo que no siempre somos conscientes», según los expertos. Tal y como Montse Guitert señala, «la transformación digital también afecta al ámbito formativo y tenemos que aprovecharla. No nos podemos mantener en modelos poco innovadores, en los que la tecnología no tiene ningún papel. La tecnología nos puede ayudar a transformar los entornos educativos actuales, a cambiar el rol del docente y del estudiante, a aplicar metodologías más colaborativas en las que el estudiante tenga un papel más activo y el docente deje de ser un mero transmisor de conocimientos y cumpla otras funciones, como acompañar, diseñar procesos formativos o asesorar».