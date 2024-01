Més del 40% dels ciutadans de la Unió Europea no té habilitats digitals bàsiques, segons un estudi de la Comissió Europea de 2016. Una xifra tan alta entre la població general augmenta encara més quan parlem de col·lectius en risc d'exclusió, com ara persones en situació d'atur de llarga durada, migrants, etc. La tecnologia, en molts d'aquests casos, es pot acabar convertint en un obstacle que dificulta la incorporació al mercat laboral a les persones que es troben en una situació de més vulnerabilitat. Les dades ho corroboren: només en els últims cinc anys l'ús de les habilitats digitals ha augmentat de manera significativa en més d'un 90% dels llocs de treball.

Per a evitar-ho, s'ha posat en marxa el projecte SELFEE: alfabetització digital i aprenentatge socioemocional per al foment i la promoció de la recerca de feina, cofinançat per la Unió Europea mitjançant el programa Erasmus+, en què han participat organitzacions d'Hongria, Holanda, França i Espanya. La UOC presentarà el projecte en una conferència que tindrà lloc els dies 27 i 28 de setembre a la Casadel Mar de Barcelona. S'hi organitzaran taules d'experts, tallers, presentacions creatives i fins i tot es treballarà en xarxa (networking) amb els assistents per oferir diferents mirades sobre aquestes qüestions i arribar a unes conclusions entre tots els participants.