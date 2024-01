Más cerca de los seres queridos

En este sentido, Andrea Rosales, investigadora delInternet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC y miembro del grupo de investigación Communication Networks & Social Change, destaca sobre todo «cómo las tecnologías digitales ofrecen a las personas mayores la oportunidad de compartir espacios digitales con sus seres queridos». Pero también recuerda que «no lo hacen solo por eso, sino que en realidad les tiene que apetecer jugar y andar». Rosales subraya que, si a una persona mayor no le gusta jugar y no tiene ganas de andar, no lo hará. «Las tecnologías no cambiarán su estilo de vida, pero si un profesional de la salud le recomienda usarlas, quizá sí tendrá una motivación para hacer este cambio». Además, dice, «es muy importante tener una red de apoyo para llevar a cabo la inmersión en estas tecnologías».

Investigaciones en marcha

Piera, con otros investigadores del grupo de investigación Open Evidence de la UOC, lleva a cabo un estudio de investigación a partir de los datos anónimos del chat que creó para organizar los encuentros en Badalona, en el que hay personas de todas las edades: «Podremos saber cuánto andan cada día las personas con motivo del juego, el número de veces que quedan o también cómo son las redes de relaciones que se establecen». De momento, avanza, «vemos que el juego incrementa muy drásticamente el número de contactos persona-persona y sugerimos que establecen vínculos que parecen duraderos y que fomentan la cohesión social y el sentimiento de pertenencia».

Algunos estudios anteriores con jugadores de Pokémon Go, como el que llevó a cabo la Universidad Duke, demuestran que este videojuego fomenta el ejercicio físico. Concretamente, los participantes de este estudio habían aumentado de promedio en casi 2.000 pasos diarios las distancias que recorren desde que comenzaron a cazar pokémons.