Més a prop dels éssers estimats

En aquest sentit, Andrea Rosales, investigadora de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC i membre del grup de recerca Communication Networks & Social Change, destaca sobretot «com les tecnologies digitals ofereixen a les persones grans l'oportunitat de compartir espais digitals amb els seus éssers estimats». Però també recorda que «no ho fan només per això, sinó que en realitat els ha de venir de gust jugar i caminar». Rosales subratlla que, si a una persona gran no li agrada jugar i no té ganes de caminar, no ho farà. «Les tecnologies no canviaran el seu estil de vida, però si un professional de la salut li recomana de fer-les servir, potser sí que tindrà una motivació per a fer aquest canvi». A més, diu, «és molt important tenir una xarxa de suport per a fer la immersió en aquestes tecnologies».

Recerques en marxa

Piera, amb altres investigadors del grup de recerca Open Evidence de la UOC, porta a terme un estudi de recerca a partir de les dades anònimes del xat que va crear per organitzar les trobades a Badalona, en el qual hi ha persones de totes les edats: «Podrem saber quant caminen cada dia les persones amb motiu del joc, el nombre de vegades que queden o també com són les xarxes de relacions que s'estableixen». De moment, avança, «veiem que el joc incrementa molt dràsticament el nombre de contactes persona-persona i suggerim que s'estableixen lligams que semblen duradors i que fomenten la cohesió social i el sentiment de pertinença».

Alguns estudis anteriors amb jugadors de Pokémon Go, com el que va fer la Universitat Duke, demostren que aquest videojoc fomenta l'exercici físic. Concretament, els participants d'aquest estudi havien augmentat de mitjana gairebé 2.000 passes diàries les distàncies que recorren des que van començar a caçar pokémons.