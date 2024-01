Un nuevo método para medir la atrofia de la médula espinal se incorpora a un ensayo clínico sobre la esclerosis múltiple

Ensayo clínico en curso

El nuevo método de procesamiento de imágenes se utilizará por primera vez en un ensayo clínico en fase 3, comenzado en mayo de 2018, de un medicamento genérico que potencialmente puede ayudar a reducir la atrofia de las personas con esclerosis múltiple. El objetivo será ver el efecto de este medicamento denominado simvastatina en la atrofia de la médula espinal. «Normalmente se prescribe para el colesterol, pero sería una revolución si un medicamento tan barato sirviera para el tratamiento de la esclerosis múltiple», añade Prados.

Ya se están haciendo los primeros seguimientos del año uno, en un ensayo que va a durar siete en total. Será entonces cuando entrará en acción la nueva tecnología, en la que ha tenido un papel destacado este ingeniero computacional de la UOC.

Para Prados, la explosión de la necesidad de expertos en ciencia de datos en entornos médicos, junto con la creación del eHealth Center hace dos años, ha posicionado la UOC en un lugar privilegiado. «La UOC tiene investigadores líderes en este ámbito y quiere convertirse en un hub de referencia en el almacenamiento, la curación y el procesamiento de datos médicos». A esto hay que añadir la apertura del grado de Ciencia de Datos Aplicada (Applied Data Science) y del máster de Ciencia de Datos (Data Science) que «muestra la voluntad de la UOC de transmitir su experiencia en la formación de nuevos profesionales», añade Prado.

El trabajo, coordinado por los investigadores Marcello Moccia (UCL, Londres), Ferran Prados (UOC, Barcelona) y Frederik Barkhof (UCL, Londres), ha involucrado ocho centros de toda Europa y se enmarca en la red europea MAGNIMS, que aglutina académicos de varias especialidades que estudian la esclerosis múltiple con técnicas de imagen por resonancia magnética.

La esclerosis múltiple, en cifras

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica —y por ahora sin curación— del sistema nervioso central. Es una de las enfermedades neurológicas más comunes entre jóvenes de entre 20 y 40 años y la segunda causa de discapacidad en los países desarrollados. Según datos de 2019 de Esclerosis Múltiple España, hay 9.000 personas diagnosticadas en Cataluña, 55.000 en España y 2,5 millones en el mundo.

Artículo de referencia

