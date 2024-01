Un nou mètode per mesurar l'atròfia de la medul·la espinal s'incorpora en un assaig clínic sobre l'esclerosi múltiple

Una recerca internacional liderada per científics de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i de la University College of London (UCL) ha permès implantar una tècnica més sensible per a mesurar acuradament la pèrdua de volum, o atròfia, de la medul·la espinal.

Aquesta millora és positiva per a l'estudi de l'esclerosi múltiple. L'equip ha demostrat, en un estudi publicat a Annals of Neurology, que la nova tècnica basada en imatge per ressonància magnètica (RMI, per la seva sigla en anglès) ajuda a predir millor la progressió de la malaltia. També anuncia que permetrà estudiar noves teràpies amb potencials efectes neuroprotectors.