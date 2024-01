«Aunque las actividades de transporte y logística representan un sector clave en la economía mundial y contribuyen al progreso, son una fuente de problemas sociales y ambientales que hay que minimizar para garantizar la sostenibilidad», comenta el catedrático Ángel A. Juan, del grupo de investigación Internet Computing & Systems Optimization (ICSO) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). El investigador coordinará una red de investigación estatal de doce universidades que tiene como objetivo afrontar algunos de los retos del sector del transporte y la logística, con la participación de expertos en computación, investigación operativa, inteligencia artificial y análisis de datos.

Según el proyecto de la Red Española de Transporte Sostenible e Inteligente (SI-Trans) aprobado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, hay que afrontar los problemas derivados de actividades como el enrutamiento de vehículos —es decir, el conjunto óptimo de rutas para que una flota de vehículos satisfaga las demandas de un conjunto de clientes—, los servicios bajo demanda derivados de las ventas del comercio electrónico o la recogida de residuos. Además, algunas posibles soluciones como el desarrollo de los vehículos eléctricos «representan desafíos adicionales, tales como la planificación del modelo de estaciones de carga», añade el investigador de la UOC adscrito al Internet Interdisciplinary Institute (IN3).

SI-Trans se alinea con la estrategia europea para el transporte inteligente y verde, que apuesta por alentar la competitividad de las industrias de transporte y por el desarrollo de un sistema de comunicaciones eficiente en recursos y respetuoso con el medioambiente y que repercuta beneficiosamente en la sociedad y la economía. Sin embargo, según los expertos hay que tener en cuenta que los sistemas de transporte y logística no están formados solo por vehículos contaminantes, sino que las flotas pueden ser heterogéneas, con vehículos verdes, eléctricos o híbridos, y que incluyen bicicletas e, incluso, vehículos no tripulados o de autoconducción. «Las comunicaciones no solo conllevan problemas ambientales derivados, por ejemplo, de la emisión de gases, sino también ruido o atascos, por lo que es urgente aumentar la eficacia y la sostenibilidad del sector del transporte y la logística», matiza Ángel A. Juan. La nueva red de investigadores liderada por la UOC apunta soluciones como el uso coordinado de datos en tiempo real y de inventarios de productos, el diseño y la integración de nuevas tecnologías derivadas de la llamada internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), así como la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial, métodos analíticos y prácticas de cooperación, para favorecer un transporte y una logística que sean amigables desde el punto de vista social y medioambiental.

El grupo de investigación ICSO ha desarrollado, en proyectos nacionales e internacionales, varias familias de algoritmos: los llamados biased-randomized, de sesgo aleatorio, para reducir la complejidad del tiempo o espacial de los algoritmos estándar; los simheuristics, que permiten resolver problemas con variables aleatorias y restricciones probabilísticas, combinando el uso de la simulación y la optimización, y los learnheuristics, caracterizados por combinar las estadísticas y el aprendizaje automático. En la actualidad el grupo impulsa un nuevo tipo de algoritmos basado en el concepto llamado optimización ágil (agile optimization), «que permitirá dar respuesta en tiempo real a algunos de los retos operativos asociados con la introducción de nuevas formas de movilidad, como el viaje o coche compartido (carpooling), el alquiler de vehículo con conductor (ridesharing) y el uso temporal de vehículos (carsharing)», aclara Ángel A. Juan.

El consorcio tiene por objetivo integrar los esfuerzos que realizan diferentes grupos de investigación en el Estado en el área del transporte y la logística sostenible e inteligente para promover el intercambio de conocimientos en este ámbito. Asimismo, el proyecto quiere impulsar la formación de primer nivel para jóvenes investigadores del sector, la transferencia de conocimiento entre universidades y empresas, y la cooperación internacional con científicos e instituciones de otros países europeos y americanos, mediante, por ejemplo, la red iberoamericana de ciudades inteligentes del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED). Junto con la UOC, participan en el proyecto SI-Trans la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universidad de Burgos, la Universidad de La Coruña, la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de La Laguna, la Universidad Pompeu Fabra, la Universitat Politècnica de Cataluña, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universitat Politècnica de València. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades financia la red estatal mediante la convocatoria Acciones de dinamización de redes de excelencia, adscrita en el Programa estatal de generación de conocimiento y fortalecimiento científico y tecnológico del sistema de I+D+i (Subprograma estatal de generación de conocimiento).

Como precedente, la UOC coordinó desde el año 2016 SmartTransLog@EU, un consorcio europeo para la organización de estancias de estudiantes, investigadores, profesorado y personal de gestión en distintos centros de investigación de Europa para analizar aspectos críticos y específicos que es necesario mejorar en el sector del transporte y la logística.