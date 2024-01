Las empresas industriales robotizadas venden hasta cinco veces más

Potencial desaprovechado

No obstante, la digitalización y automatización de los procesos que caracteriza la economía 4.0 no consiste solo en gastar dinero en software y cableado. «La digitalización significa adaptar la empresa a nuevos contextos estratégicos y organizativos», explica Torrent. Y eso pasa por repensar los modelos de organización desde una óptica digital, y adaptar la formación y la cualificación de las personas que trabajan codo con codo con estos robots, desde el trabajador de base hasta los directivos, algo que no todas las compañías consiguen hacer con la misma eficiencia.

«Las relaciones de complementariedad tecnológica no se están traduciendo en mejoras de la productividad, lo cual nos da un toque de atención sobre las otras dimensiones de la generación de valor que habría que adaptar para explotar todo el potencial de la transformación digital», alerta Torrent. Es decir, a las empresas, en general, les falta una perspectiva más amplia y una lectura más integral de las nuevas realidades económicas y no consiguen traducir en mejores rendimientos el hecho de compaginar la inversión en robótica e innovación empresarial con la actividad tradicional.

Otro de los elementos en los que la investigación pone de manifiesto que las empresas no saben explotar todas sus potencialidades se encuentra en uno de los campos con más recorrido de ventas a corto o medio plazo: el comercio electrónico. Las compañías que ya han incorporado los robots en sus rutinas también se mueven mejor en este terreno y hacen más uso de él, dado que una de cada cuatro (25,7 %) compra los materiales digitalmente a los proveedores y una de cada diez (10,7 %) vende sus productos por vía digital a otras empresas. A pesar de ello, y teniendo en cuenta las experiencias en otros países, el investigador de la UOC considera que «los usos del comercio electrónico aún no se han trasladado a los incrementos de eficiencia».