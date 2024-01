Les empreses industrials robotitzades venen fins a cinc vegades més

Potencial desaprofitat

La digitalització i automatització dels processos, però, que caracteritza l'economia 4.0 no consisteix només a gastar diners en programari i en cablatge. «La digitalització significa adaptar l'empresa a nous contextos estratègics i organitzatius», explica Torrent. I això passa per repensar els models d'organització des d'una òptica digital, i adaptar la formació i la qualificació de les persones que treballen braç a braç amb aquests robots, des del treballador de base fins als directius, quelcom que no totes les companyies aconsegueixen fer amb la mateixa eficiència.

«Les relacions de complementarietat tecnològica no s'estan traduint en millores de la productivitat, la qual cosa ens dona un toc d'atenció sobre les altres dimensions de la generació de valor que caldria adaptar per tal d'explotar tot el potencial de la transformació digital», alerta Torrent. És a dir, a les empreses, en general, els falta una perspectiva més amplia i una lectura més integral de les noves realitats econòmiques i no aconsegueixen traduir en rendiments més bons el fet de compaginar la inversió en robòtica i en innovació empresarial amb l’activitat tradicional.

Un altre dels elements en què la recerca deixa palès que les empreses no saben explotar totes les potencialitats que tenen és en un dels camps amb més recorregut de vendes a curt o mitjà termini: el comerç electrònic. Les companyies que ja han incorporat els robots en les seves rutines també es mouen millor en aquest terreny i en fan més ús, atès que una de cada quatre (25,7%) compra els materials digitalment als proveïdors i una de cada deu (10,7%) ven els seus productes per via digital a altres empreses. Malgrat això, i tenint en compte les experiències en altres països, l'investigador de la UOC considera que «els usos del comerç electrònic encara no s'han traslladat als increments d'eficiència».