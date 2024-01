Una investigación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Universidad de Lausana (UNIL, Suiza) recopila por primera vez los datos sobre víctimas de homicidios en España, separados por hombres y mujeres, desde 1910 hasta 2014. A diferencia de estudios previos, centrados en algunas regiones del país o en periodos más cortos de tiempo, esta investigación ha reunido y analizado los datos de más de un siglo del territorio español. Si bien muestra tanto la victimización masculina como la femenina, el análisis se ha centrado sobre todo en las víctimas mujeres. Entre los principales resultados, la investigación revela un aumento de la mortalidad femenina a partir de finales de los años sesenta y lo asocia con la evolución del rol y el estatus de la mujer en la vida social.

La investigación Female Homicide Victimization in Spain from 1910 to 2014: the Price of Equality? , publicada en el European Journal on Criminal Policy and Research, es obra de la directora del grado de Criminología de la UOC, Antonia Linde. Linde ha llevado a cabo una amplia investigación documental y ha estudiado las tendencias sobre victimitzación por homicidio de las mujeres, indiferentemente del género del autor. Por lo tanto, los datos incluyen aquellas mujeres que han sido víctimas de homicidio perpetrado tanto por hombres como por mujeres. «Esto se debe a que, hasta finales de los años noventa no se encuentran datos públicos disponibles sobre víctimas femeninas por homicidio cometido por hombres», explica la investigadora.

Aunque la línea de mortalidad femenina por homicidio no es estable en todo el siglo, el estudio identifica una tendencia alcista a partir de los años sesenta. A partir de esta década las rutinas cotidianas de las mujeres se modifican rápidamente. Las mujeres pasan más tiempo fuera de casa, estudiando o trabajando, y permanecen solteras y sin hijos durante periodos más largos. Y es también a partir de esta década que son más a menudo víctimas de homicidio. «Estas nuevas actividades habrían aumentado su exposición al riesgo de ser victimizadas (pasan más tiempo fuera de casa, interaccionan con más personas, etc.)», explica la investigadora.