Una investigació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat de Lausana (UNIL, Suïssa) recopila per primera vegada les dades sobre víctimes d’homicidis a l'Estat espanyol, desagregades per gènere, des del 1910 fins al 2014. A diferència d'estudis previs, centrats en algunes regions del país o en períodes més curts de temps, aquesta recerca ha reunit i analitzat les dades de més d'un segle del territori espanyol. Si bé mostra tant la victimització masculina com la femenina, l’anàlisi s’ha centrat sobretot en els víctimes dones. Entre els resultats principals, la recerca revela un augment de la mortalitat femenina per homicidi a partir de finals dels anys seixanta i l'associa amb l'evolució del rol i estatus de la dona en la vida social.

La recerca Female Homicide Victimization in Spain from 1910 to 2014: the Price of Equality? , publicada al European Journal on Criminal Policy and Research, és obra de la directora del grau de Criminologia de la UOC, Antonia Linde. Linde ha fet una àmplia recerca documental i ha estudiat les tendències sobre victimització per homicidi de les dones, indiferentment del gènere de l’autor. Per tant, les dades inclouen aquelles dones que han estat víctimes d’homicidi perpetrat tant per homes com per dones. «Això és degut a que, fins a finals dels anys noranta no es troben dades públiques disponibles sobre víctimes femenines per homicidi comès per homes», explica la investigadora.

Tot i que la línia de mortalitat femenina per homicidi no és estable tot el segle, l'estudi identifica una tendència alcista a partir dels anys seixanta. A partir d'aquesta dècada les rutines quotidianes de les dones es modifiquen ràpidament. Les dones passen més temps fora de casa, estudiant o treballant, i romanen solteres i sense fills durant períodes més llargs. I és també a partir d'aquesta dècada que són més sovint víctimes d'homicidi. «Aquestes noves activitats haurien augmentat la seva exposició al risc de ser victimitzades (passen més temps fora de casa, interaccionen amb més persones, etc.)», assenyala Linde.