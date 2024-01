Cómo sobrevivir a la complejidad de hacer ciencia

Artículos de referencia

Senabre Hidalgo, E.; Fuster Morell, M. (2019). «Co-designed strategic planning and agile project management in academia: case study of an action research group». Palgrave Communications (vol. 5, n.º 1, págs. 1-13). <https://doi.org/10.1057/s41599-019-0364-0 >

Senabre Hidalgo, E. (2019). «Adapting the scrum framework for agile project management in science: case study of a distributed research initiative». Heliyon (vol. 5, n.º 3, e01447).<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e01447 >

Senabre Hidalgo, E. (2018). «Management of a multidisciplinary research project: a case study on adopting agile methods». Journal of Research Practice (vol. 14, n.º 1, artículo M2). <http://jrp.icaap.org/index.php/jrp/article/view/588 >

Senabre Hidalgo, E.; Ferran-Ferrer, N.; Perelló, J. (2018). «Participatory design of citizen science experiments». Comunicar (n.º 54). <https://doi.org/10.3916/C54-2018-03 >

UOC R&I

La investigación e innovación de la UOC contribuye a la solución de los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo XXI, mediante el estudio de la interacción de las TIC con la actividad humana, con un foco específico en la educación en línea y la salud digital. Los más de 400 investigadores y 47 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la universidad y tres centros de investigación, el IN3, el eLearn Center y el eHealth Center.

Los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el conocimiento abierto son ejes estratégicos de la docencia, la investigación y la innovación de la UOC. Más información: research.uoc.edu.