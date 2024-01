Com se sobreviu a la complexitat de fer ciència

Investigar la recerca

Senabre ha estudiat l'aplicació en projectes de recerca d'una metodologia com Agile, que ja utilitzen moltes empreses digitals com Apple o Amazon, que consisteix a aplicar rapidesa i flexibilitat en els processos i treballar per petites fases en equips reduïts per a acordar les actuacions que cal resoldre. «He explorat com es poden idear i gestionar diferents pràctiques col·laboratives de recerca», apunta Senabre, i això ha donat peu a quatre articles científics que sustenten la seva tesi. El treball de l'investigador de la UOC es focalitza en desafiaments relacionats amb el disseny, la planificació i la gestió de projectes de recerca. La tesi ha tingut entre els seus principals objectius comprendre factors clau per a impulsar el disseny participatiu de projectes de recerca, com la comunicació, la visualització, la transparència, la distribució de tasques, la generació de confiança, el compromís, la qualitat dels resultats o l'eficiència. Segons Senabre la ciència viu actualment un «augment de diversitat i complexitat en la seva planificació i gestió, especialment en contextos que són transdisciplinaris, és a dir, que abasten diferents disciplines i col·lectius». Per això, la seva anàlisi ha cobert «des de les etapes inicials difuses, i no sempre estructurades durant el disseny d'una recerca, fins a les fases de desenvolupament a partir de la seva planificació», afegeix.

A la tesi, Senabre ha fet una anàlisi qualitativa i quantitativa de projectes del seu propi grup, DIMMONS, i també de la Universitat de Barcelona (UB) i del britànic Centre for the Evaluation of Complexity Across the Nexus (CECAN). La seva recerca proposa un conjunt d'eines pràctiques per al disseny, la planificació i la gestió col·laborativa de la ciència transdisciplinària. Segons l'investigador, la cocreació no solament contribueix a integrar la diversitat i la gestió de la complexitat, sinó que ajuda en la presa de decisions, gràcies a tècniques de visualització que poden facilitar dinàmiques de comunicació i mecanismes que permeten ser resolutius en moments de discussió. Senabre assenyala que la cocreació millora la transparència en el treball, contribueix al compromís i a la creació de confiança. Entre altres aspectes, l'investigador ha considerat tècniques com l'anomenat pensament de disseny —design thinking, en el seu terme original—, el coneixement i l'aprenentatge organitzatiu, la participació pública en recerca o l'estudi de la ciència en equip —en origen, science of team science. Com a mostra, un dels projectes científics en què es va aplicar la metodologia i anàlisi proposats per Senabre va ser STEMForYouth, una recerca europea, finançada pel programa marc Horizon 2020 en la qual participa la UB, per a fomentar les carreres de ciència i tecnologia entre la joventut, en què es van organitzar experiències de cocreació amb grups d'un centenar d'estudiants de Barcelona.

La proposta d'Enric Senabre aspira a ser una ajuda per a afrontar la complexitat de l'activitat científica, que va més enllà de l'acadèmia o del laboratori, ja que ha de conviure amb el no sempre fàcil «equilibri entre tasques administratives, ritme accelerat i la pressió derivada de la competència pel finançament i l'excel·lència en recerca entre institucions científiques», opina l'investigador. Així, l'aportació de Senabre mitjançant la seva tesi, i especialment els materials de treball derivats, són d'ús lliure per a qualsevol persona o entitat interessada.