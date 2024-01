Los creadores de videojuegos batallan entre la pasión y la precariedad

Prejuicios y desconocimiento sobre videojuegos

Todo esto choca con una percepción errónea de la sociedad en general sobre el mundo de los videojuegos, muchas veces alimentada por prejuicios sobre este sector. Ante esto, los profesionales entrevistados reclaman más divulgación sobre su tarea para así desmentir algunos de los mitos que persisten sobre su trabajo y, además, incrementar el reconocimiento social de su labor.

Un aspecto interesante en ese sentido es el análisis de cómo los avances tecnológicos, en tanto que elemento crucial en el desarrollo del sector, repercuten de manera directa en el trabajo de los desarrolladores y determinan la gama expresiva y las experiencias que son capaces de ofrecer los videojuegos. Pero como indica Judith Clares Gavilán, coautora del mismo artículo, «pese al fuerte factor tecnológico de la industria, prevalece entre los entrevistados la reivindicación del carácter fundamentalmente creativo de la profesión». Desde esa perspectiva se pone el foco en la necesidad de documentación y difusión de las funciones propias del profesional del sector, y de las diferentes etapas y tareas implicadas en el proceso de creación de un juego digital.

Ante este convulso y fragmentado contexto, el estudio plantea que la solución a muchos de estos problemas pasa por la profesionalización del sector, es decir, por un trabajo colectivo para «regular los roles y las funciones de los profesionales del sector, mejorar las condiciones laborales, invertir en el sector y en la promoción de la investigación sobre videojuegos».

Creus, A.; Clares-Gavilán, J. y Sánchez-Navarro, J.. «What’s your game? Passion and precariousness in the digital game industry from a gameworker’s perspective». Creative Industries Journal (2019). DOI: https://doi.org/10.1080/17510694.2019.1685302

