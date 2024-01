Els creadors de videojocs batallen entre la passió i la precarietat

Mentre la indústria dels videojocs continua adquirint protagonisme a tot el món, se sap poca cosa dels qui, darrere una pantalla, fan possible l'auge d'aquest sector. Un nou estudi liderat per un equip d'investigadors del Grup de Recerca en Aprenentatges, Mitjans i Entreteniment (GAME) d e la UOC centra ara la mirada en la situació en què estan els creadors de contingut espanyols. «Els qui es dediquen a desenvolupar videojocs són membres d'un grup professional divers que s'intenta adaptar a les demandes d'una indústria frenètica però encara desestructurada en què els grans pressupostos hi són tant com les condicions de treball precàries», conclou un article recent publicat a la Creative Industries Journal.

En el marc d'un projecte de recerca més ampli sobre la presència i la influència del joc digital en la societat actual, l'article tracta de com desenvolupadors i productors de videojocs experimenten i gestionen la seva feina i hi donen sentit. «Explorem alguns dels mecanismes estructurals i subjectius que donen forma a l'organització professional de la indústria del joc digital en el context espanyol, i ho fem prestant atenció als matisos de les rutines i les dinàmiques professionals tal com són viscudes i narrades pels protagonistes», explica Amalia Creus , autora que encapçala l'article.