Las redes sociales, ¿ayuda u obstáculo para superar el duelo?

Los expertos afirman que somos una sociedad «tanatofóbica» para la que la muerte sigue siendo un tabú. No solemos hablar de ella con naturalidad, sobre todo públicamente. Pero las formas sociales de reaccionar ante el fallecimiento de una persona cercana están experimentando algunos cambios, y las redes sociales están ejerciendo un importante papel en ello. «Vivimos de espaldas a la muerte y a todo lo que la rodea. No sabemos qué transmitir a los niños, los tanatorios quedan fuera de la ciudad, continuamos viviendo como si fuéramos inmortales… Sin embargo, cada vez hay más personas que hablan públicamente de sus sentimientos por la pérdida de un ser querido en plataformas como las redes sociales, mostrando abiertamente cómo se sienten», señala Montserrat Lacalle Sisteré, profesora colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Según explica la profesora Lacalle Sisteré, las plataformas sociales pueden ser una eficaz herramienta de apoyo durante el proceso de duelo, y una de las razones es que por medio de ellas hemos podido recuperar la manifestación del duelo como vivencia social que habíamos perdido. «Antes, cuando nuestras abuelas o bisabuelas perdían a un familiar, vestían de negro, llevando luto durante años, y eso ha desaparecido. Pero el proceso de duelo implica una dimensión social relacionada con cómo estás afrontando esa pérdida, y es posible que estos huecos que han quedado los estén cubriendo las redes sociales», señala.

Además, el compartir lo que uno piensa y siente ante los demás «puede validar lo que estás sintiendo y ayudarte a resituarte y a ver qué posición tienes ahora delante de los otros: viudo o viuda, huérfana o huérfano… Hay identidades que se construyen psicológicamente mediante la mirada del otro: cómo me siento yo cuando me expongo socialmente. Las redes sociales pueden hacer un buen trabajo en esa área, aunque siempre teniendo en cuenta que cada persona es única e individual, y establecer un patrón es difícil».

En la misma línea se manifiesta Mireia Cabero Jounou, profesora colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, al afirmar que la comunidad virtual puede servir de apoyo a una persona en proceso de duelo, especialmente en determinadas circunstancias. «Aprender a aceptar la ausencia constante de una persona querida y a convivir con este vacío requiere tiempo y "fórmulas" personales. Una de ellas puede ser compartir el proceso de duelo y el recuerdo de la persona amada mediante las redes sociales, algo que resulta efectivo en muchos casos si la soledad del dolor duele demasiado y la persona necesita compartir el proceso y el recuerdo acompañada de su comunidad virtual, o si necesita de la acogida y el abrazo virtuales de las personas que siguen su proceso en las redes. Estas también pueden ayudar si siente que en su vida presencial (la no virtual) el apoyo, el cariño y la compañía que recibe no son suficientes. Por último, las redes sociales pueden ser útiles cuando la persona afectada necesita que su comunidad, por medio de las publicaciones, aporte reconocimiento y homenaje a la persona amada», explica.

Sin embargo, no siempre el espacio virtual sirve de herramienta de apoyo para afrontar el duelo. Todo depende de la razón por la que uno decida compartir su dolor en las redes. «Si a mí me apetece compartir fotos o escribir porque siento la necesidad de hacerlo, ayudará. Pero si lo hago porque pienso que es lo que toca, es muy posible que no me esté ayudando nada», señala Lacalle Sisteré. Tampoco es efectivo, según Mireia Cabero Jounou, cuando se comparte el dolor con fines que no son realistas en el medio virtual, como creer que se va a recibir más apoyo del que se consigue en realidad. «En caso de que publicar en las redes posts sobre el fallecido aumente el dolor en lugar de calmarlo, o dificulte continuar con el proceso natural del duelo, que consiste en aceptar la muerte, convivir con ella y reconstruir la vida, las expresiones de sentimientos en plataformas sociales también pueden llegar a ser contraproducentes», señala Cabero Jounou.