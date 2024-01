Les xarxes socials, una ajuda o un obstacle per a superar el dol?

Els experts afirmen que som una societat «tanatofòbica» per a la qual la mort continua essent un tabú. No solem parlar-ne amb naturalitat, sobretot públicament. Però les formes socials de reaccionar davant la mort d'una persona pròxima estan experimentant alguns canvis, i les xarxes socials hi exerceixen un paper molt important. «Vivim d'esquena a la mort i a tot el que l'envolta. No sabem què hem de transmetre als nens, els tanatoris queden fora de la ciutat, continuem vivint com si fóssim immortals... Malgrat això, cada vegada hi ha més persones que parlen públicament dels seus sentiments per la pèrdua d'un ésser estimat en plataformes com les xarxes socials, mostrant obertament com se senten», assenyala Montserrat Lacalle Sisteré, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Tal com explica la professora Lacalle Sisteré, les plataformes socials poden ser una eina molt eficaç de suport durant el procés de dol, i una de les raons és que per mitjà de les xarxes socials hem pogut recuperar la manifestació del dol com a vivència social que havíem perdut. «Abans, quan les nostres àvies o besàvies perdien un familiar, es vestien de negre i portaven el dol durant anys, i això ha desaparegut. Però el procés de dol implica una dimensió social relacionada amb el fet de com s'afronta aquesta pèrdua, i és possible que aquests buits que han quedat actualment els cobreixin les xarxes socials», assenyala.

A més, el fet de compartir davant dels altres el que penses i sents «pot validar els teus sentiments i et pot ajudar a ressituar-te i a veure quina posició tens ara davant de l'altra gent: vidu o vídua, òrfena o orfe... Hi ha identitats que es construeixen psicològicament mitjançant la mirada de l'altre: com em sento quan m'exposo socialment. Les xarxes socials poden fer una bona feina en aquesta àrea, tot i que sempre cal tenir en compte que cada persona és única i individual i que establir un patró és difícil».

Es manifesta en la mateixa línia Mireia Cabero Jounou, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, quan afirma que la comunitat virtual pot servir de suport a una persona en procés de dol, especialment en circumstàncies determinades. «Aprendre a acceptar l'absència constant d'una persona estimada i a conviure amb aquest buit requereix temps i "fórmules" personals. Una d'aquestes fórmules pot ser compartir el procés de dol i el record de la persona estimada per mitjà de les xarxes socials, cosa que en molts casos és efectiva si la solitud del dolor fa massa mal i la persona necessita compartir el procés i el record acompanyada de la seva comunitat virtual, o bé si necessita l'acolliment i l'abraçada virtuals de les persones que segueixen el seu procés a les xarxes. Les xarxes també poden ajudar si la persona sent que en la seva vida presencial (la no virtual) no n'hi ha prou amb el suport, l'afecte i la companyia que rep. Finalment, les xarxes socials poden ser útils quan la persona afectada necessita que la seva comunitat, per mitjà de les publicacions, aporti un reconeixement i un homenatge a la persona estimada», explica.

Malgrat això, l'espai virtual no sempre serveix d'eina de suport per a afrontar el dol. Tot depèn de la raó per la qual decidim compartir el dolor a les xarxes. «Si a mi em ve de gust compartir fotografies o escriure perquè sento la necessitat de fer-ho, això m'ajudarà. Però si ho faig perquè penso que és el que toca, és molt possible que no m'ajudi gens», assenyala Lacalle Sisteré. Tampoc no és efectiu, segons Mireia Cabero Jounou, quan es comparteix el dolor amb finalitats que no són realistes en el mitjà virtual, com ara pensar-se que es rebrà més suport del que s'aconsegueix en realitat. «En cas que el fet de publicar a les xarxes posts sobre el mort augmenti el dolor en lloc de calmar-lo, o dificulti continuar el procés natural del dol, que consisteix a acceptar la mort, conviure-hi i reconstruir la vida, les expressions de sentiments a les plataformes socials també poden arribar a ser contraproduents», assenyala Cabero Jounou.