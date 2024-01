Un programa en línea ayuda a los niños a mitigar el dolor abdominal recurrente

Artículo de referencia:

Nieto, R.: Boixadós, M.; Ruiz, G.; Hernández, E.; Huguet, A. (2020, 3 de enero). «Effects and Experiences of Families Following a Web-Based Psychosocial Intervention for Children with Functional Abdominal Pain and Their Parents: A Mixed-Methods Pilot Randomized Controlled Trial». Journal of Pain Research (vol. 2019, n.o 12, págs. 3395-3412). DOI: https://doi.org/10.2147/JPR.S221227

UOC R&I

La investigación e innovación (R+I) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo xxi mediante el estudio de la interacción de las TIC con la actividad humana, con un foco específico en la educación en línea y la salud digital. Los más de 400 investigadores y 47 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC y tres centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3), el eLearn Center (eLC) y el eHealth Center (eHC).