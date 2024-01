Un programa en línia ajuda els nens a mitigar el dolor abdominal recurrent

Article de referència:

Nieto, R.; Boixadós, M.; Ruiz, G.; Hernández, E.; Huguet, A. (2020, 3 January). "Effects and Experiences of Families Following a Web-Based Psychosocial Intervention for Children with Functional Abdominal Pain and Their Parents: A Mixed-Methods Pilot Randomized Controlled Trial". Journal of Pain Research (vol. 2019, no. 12, pp. 3395-3412). DOI: https://doi.org/10.2147/JPR.S221227

UOC R&I

