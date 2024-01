Las desigualdades de género se agravan con el confinamiento

Durante los últimos dos meses, la crisis del coronavirus ha puesto mucho más en evidencia las desigualdades persistentes entre hombres y mujeres. Las mujeres presentan unas tasas más elevadas de contagios de COVID-19 que los hombres, pero, en cambio, se ha detectado una mayor mortalidad en el caso de los hombres en todos los grupos de edad. Es una de las conclusiones del estudio «Desigualdades socioeconómicas en el número de casos y la mortalidad por COVID-19 en Cataluña», que demuestra que el impacto también es más elevado en personas de un nivel socioeconómico más bajo. De acuerdo con un informe del sindicato UGT, el 75,53 % de personas ocupadas en actividades sanitarias y de servicios sociales son mujeres. En las residencias de ancianos, la presencia de las mujeres llega a ser del 83 %. Así pues, las cifras muestran que las mujeres han sido las más expuestas durante la crisis sanitaria del coronavirus. Las desigualdades también se han puesto de manifiesto en el confinamiento en los hogares, donde buena parte de la carga del trabajo doméstico y familiar recae habitualmente sobre las mujeres. La profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC Ana Gálvez considera que lo que ha hecho el confinamiento «es acentuar estos aspectos de desigualdad en la distribución de roles».

A pesar de este desequilibrio, la profesora también considera que «el confinamiento ofrece una oportunidad para que la distribución de tareas sea más igualitaria». Gálvez considera que la situación ofrece «oportunidades pedagógicas» que no deben menospreciarse: «en numerosas ocasiones, tanto el hombre como la mujer han tenido que teletrebajar con los niños en casa, y los hombres han podido participar de forma más activa y equitativa en el cuidado de sus hijos e hijas y en las responsabilidades domésticas», señala.

El confinamiento toca de lleno uno de los aspectos más preocupantes de la sociedad, que es la separación que se establece entre el trabajo de cuidados y el remunerado. Según Gálvez, esta es una situación que «rige nuestras dinámicas sociales y laborales y que hay que romper». Hay que tener en cuenta que «el trabajo remunerado está tradicionalmente asociado a lo masculino y el no remunerado y de cuidados, a lo femenino», añade la profesora, que es coautora del artículo «Work-Life Balance, Organizations and Social Sustainability: Analyzing Female Telework in Spain», que también firma María Jesús Martínez, directora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC.