Les desigualtats de gènere s'agreugen amb el confinament

Efectes en la salut de les persones

En la mateixa línia que Rodó de Zárate, Mayo Fuster, investigadora principal del grup DIMMONS, que forma part de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC, fa una advertència sobre el teletreball: «en aquests moments, el teletreball es du a terme en unes condicions extremes i difícils de combinar que no són les habituals i, com a conseqüència, comporta una sobrecàrrega enorme», assenyala. Aquesta situació presenta riscos en cas que s'hagi d'allargar durant gaire temps: «afectarà inevitablement la salut de les persones que porten a terme la cura en aquestes condicions i hem d'aconseguir evitar-ho; és molt important saber tenir cura de qui té cura», afirma Fuster.

El cúmul de situacions que amb la COVID-19 fan encara més profunda la distància entre les condicions que viuen homes i dones porta a pensar que s'han de fer canvis. La professora Ana Gálvez considera que una de les lliçons que hem d'aprendre de la crisi actual és que «el treball de cura, en totes les dimensions, i tot el que té relació amb la conciliació de la vida laboral i familiar, ha de ser al centre de les nostres preocupacions com a societat, de les polítiques públiques i de les estructures de les nostres organitzacions».

La realitat, però, és que aquesta necessitat topa amb el fet que, per exemple, ni tan sols es fan polítiques públiques sobre les llars, com ha apuntat Maria Rodó de Zárate. «Les cases són cuines, menjadors i habitacions on es donen relacions de poder que també configuren, i de forma fonamental, la vida a les ciutats. Són espais on acostuma a haver un repartiment del treball molt desigual, i també un repartiment desigual del descans, de l'oci o de la possibilitat d'ús dels espais», afirma. Malgrat tot, la investigadora assenyala que «les cases, més enllà del dret a l'habitatge, difícilment es consideren com un espai polític», perquè «acostumen a entendre's com a espais no problematitzats i, per tant, un forat negre que ni s'estudia, ni es narra, ni se'n fan polítiques públiques».

El paper de l'ONU

Una de les possibles solucions per a la dignificació del treball de cura podria implicar l'entrada en joc d'una estratègia internacional. Ana Gálvez opina que «el treball de cura, en general, i la conciliació de la vida laboral i familiar, en particular, han de ser un dels principals objectius de desenvolupament sostenible». En aquest sentit, «hauria de ser clau en l'agenda dels disset objectius de desenvolupament sostenible que ha establert l'ONU», afirma. Per a la professora, potenciar mesures i polítiques de conciliació entre vida laboral i extralaboral «és un pilar fonamental per assolir la sostenibilitat social», perquè implica «la millora de les condicions laborals dels treballadors i les treballadores, una integració més gran de l'organització en la comunitat, una lluita directa contra les diferències de gènere, la promoció de la igualtat i una aposta pel futur de la comunitat i l'organització, perquè es respecta l'atenció a les persones dependents».