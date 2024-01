Desigualdades tecnológicas

Más allá de la experiencia digital, Colombo destaca entre las consecuencias de la pandemia la generación de eventos para reunir personas en el espacio fuera de internet. También considera importante este hecho porque «hay mucha gente que no está conectada y es una realidad que debemos tener en cuenta; en muchos barrios de Barcelona, por ejemplo, el porcentaje de capacidad tecnológica que tiene una familia es muy reducido». Hay que tenerlo presente sobre todo si en los próximos meses hay riesgo de un segundo confinamiento. Ante esta posibilidad, Colombo cree que las administraciones deberían poder articular propuestas con más rapidez, en el sentido de que en el desconfinamiento ha sido más rápida la actuación para permitir el uso de las terrazas que para poder participar en eventos culturales. «Un evento cultural es más difícil de controlar y es más fácil que se descontrole una agrupación social que un grupo de personas sentadas en un lugar; se ha tenido mucho miedo a que esto se descontrolara», subraya la experta. En este sentido, las administraciones también han establecido regulaciones específicas para la verbena de San Juan de este año.

De momento, en grandes ciudades como Barcelona, la emergencia sanitaria obligará a descentralizar las fiestas. Así, por ejemplo, para las fiestas de la Mercè, el piromusical, que se caracteriza por una gran aglomeración de público en la plaza de España y en la avenida de Maria Cristina, puede que se tenga que repartir en diferentes puntos para que se pueda ver en toda la ciudad.

El proyecto Festivals, events and inclusive urban public spaces in Europe (FESTSPACE) ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través del programa Humanities in the European Research Area (HERA), en virtud del acuerdo de subvención 769478.