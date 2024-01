Des de la Feria de Abril de Sevilla fins a les festes de la Mercè de Barcelona, les administracions locals busquen solucions que permetin continuar celebrant aquestes festes en un escenari post-COVID-19, que imposa un marc de restriccions severes. La directora del màster universitari de Gestió Cultural de la UOC, Alba Colombo, recorda que amb l'emergència sanitària els grans esdeveniments culturals a Europa «es cancel·len, es limiten o agonitzen», com ha passat en altres sectors. Si bé hi ha àmbits com el musical o l'esportiu en què es pateixen conseqüències clarament econòmiques, també cal preguntar-nos què passa en els àmbits social i comunitari. Per exemple, en el camp de les festes de cultura popular també es pateixen uns efectes considerables, destaca l'experta. Malgrat tot, apunta Colombo —actualment investigadora principal d'un projecte de recerca europeu sobre esdeveniments i espai públic, el Festspace (Festivals, events and inclusive urban public spaces in Europe)—, en aquest àmbit s'observen algunes tendències que considera «enriquidores» i que apunten noves maneres de celebrar les festes en un escenari post-COVID-19.

Tot i les dificultats de celebrar festes i esdeveniments en un escenari d'emergència sanitària, que limita de manera molt estricta les aglomeracions, la «resposta comunitària» ha estat buscar alternatives i sortides imaginatives. Han estat, doncs, la societat, les comunitats de veïns i els col·lectius en pobles i ciutats d'arreu, que decideixen que «no volen patir la desaparició de la festa major o d'una festivitat significativa», ressalta Colombo, i que, per tant, aposten per altres formats i iniciatives. Per això s'han viscut experiències com la Feria de Abril o les festes de Sant Fermí de Pamplona, que han buscat alternatives que permetessin celebrar, encara que fos d'una manera diferent, la festa. «El que succeeix en aquest nou context és que la comunitat reconverteix la festa transformant l'espai i les formes de participació: això s'ha vist en terrasses i balcons, espais privats que passen a ser públics i de participació», subratlla Colombo, que és professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC. Aquests nous formats sorgeixen com a resultat dels canvis obligats en esdeveniments tradicionals, ja que les celebracions no desapareixen, sinó que s'adapten a altres espais que les facin compatibles amb la situació marcada per la pandèmia.

La creació d'esdeveniments als balcons és per a Colombo un dels aspectes més interessants que es podria mantenir en un escenari postpandèmia. «Es crea un esdeveniment amb la participació de diferents nòduls privats, que creen aquest espai públic, un espai que habitualment no existia o no era habitat i compartit.» Els exemples són múltiples i a Catalunya s'ha vist en llocs com Ripoll, Celrà, Figueres, Llagostera, Linyola o Tàrrega, on les festes majors han adquirit nous formats. En tots aquests casos, «l'espai privat passa a ser públic. Normalment balcons, finestres o terrasses han estat llocs privats per veure o ser vist, però amb aquestes iniciatives, aquests espais passen a ser espai públic des d'on els actors comparteixen una activitat i hi participen», apunta Colombo.