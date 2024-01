Unos mil estudiantes de FP en línea de Jesuïtes Educació y la UOC hacen 3.700 pruebas virtuales por primera vez debido a la COVID-19

«Este semestre hemos estrenado una herramienta de reconocimiento facial que ha permitido autenticar a los estudiantes cuando hacían las pruebas en línea, usando técnicas de patrones biométricos», explica Josep Prieto, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC. Para el experto, esta prueba piloto ha sido un «éxito rotundo». «Hemos podido hacer más de cien pruebas sin incidencias y con muy buena valoración por parte de los estudiantes», añade. Uno de estos testigos les dirigió el siguiente mensaje de agradecimiento: «Me gustaría felicitarles por la iniciativa del reconocimiento facial; he tenido el gusto de participar en la prueba piloto y no he notado ningún inconveniente o error que pudiera afectar a la elaboración de las pruebas». Para Prieto, «este es el camino para poder hacer una evaluación en línea de calidad».

Por su parte, Xavier Dalmau, director de la FP Online en Jesuïtes Educació, confiesa estar «especialmente satisfecho» de las pruebas que se han hecho con esta tecnología de reconocimiento facial. «Es un sistema muy seguro y transparente para el estudiante», y concluye que la prueba piloto voluntaria que han hecho 48 estudiantes de los ciclos formativos de Informática ha sido un «éxito total». Así, cree que «esta tecnología ya está lo suficientemente madura como para usarla de forma habitual para que el estudiante pueda hacer todo el proceso formativo desde su casa».

La técnica del reconocimiento facial ha sido una de las tres modalidades tecnológicas de pruebas de validación que se han llevado a cabo, y Dalmau explica que las tres se han desarrollado con éxito, tanto desde el punto de vista logístico como tecnológico y docente.

Ambas instituciones explican que han trabajado al máximo para hacer realidad las pruebas de validación virtuales en estos momentos complejos. «Hemos puesto la tecnología al servicio del estudiantado y nuestro acompañamiento como prioridad», dice Dalmau.

Ignasi Buyreu, director general de UOC X, pone en valor la adaptación del estudiantado para culminar el semestre examinándose en línea y el esfuerzo del equipo humano que ha hecho posible la virtualización de estas pruebas con tan poco margen de tiempo.