Un miler d'estudiants d'FP en línia de Jesuïtes Educació i la UOC fan 3.700 proves virtuals per primera vegada a causa de la COVID-19

«Aquest semestre hem estrenat una eina de reconeixement facial que ha permès autenticar els estudiants quan feien les proves en línia, fent servir tècniques de patrons biomètrics», explica Josep Prieto, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. Per a l'expert, aquesta prova pilot ha estat un «èxit rotund». «Hem pogut fer més de cent proves sense incidències i amb molt bona valoració per part dels estudiants», afegeix. Un d'aquests testimonis els va adreçar el següent missatge d'agraïment: «M'agradaria felicitar-vos per la iniciativa del reconeixement facial; he tingut el gust de participar en la prova pilot i no he notat cap inconvenient o error que pogués afectar l'elaboració de les proves.» Per a Prieto, «aquest és el camí per poder fer una avaluació en línia de qualitat».

Per la seva banda, Xavier Dalmau, director de l'FP Online a Jesuïtes Educació, expressa estar «especialment satisfet» de les proves que s'han fet amb aquesta tecnologia de reconeixement facial. «És un sistema molt segur i transparent per a l'estudiant», i conclou que la prova pilot voluntària que han fet 48 estudiants dels cicles formatius d'Informàtica ha estat un «èxit total». Així, creu que «aquesta tecnologia ja està prou madura per usar-la de forma habitual per tal que l'estudiant pugui fer tot el procés formatiu des de casa».

La tècnica del reconeixement facial ha estat una de les tres modalitats tecnològiques de proves de validació que s'han dut a terme, i Dalmau explica que totes tres s'han desenvolupat amb èxit, tant des del punt de vista logístic com tecnològic i docent.

Totes dues institucions expliquen que han treballat al màxim per fer realitat les proves de validació virtuals en aquests moments complexos. «Hem posat la tecnologia al servei de l'estudiantat i el nostre acompanyament com a prioritat», diu Dalmau.

Ignasi Buyreu, director general de UOC X, posa en valor l'adaptació de l'estudiantat per culminar el semestre examinant-se en línia i l'esforç de l'equip humà que ha fet possible la virtualització d'aquestes proves amb tan poc marge de temps.