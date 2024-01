La pandemia de la COVID-19 está haciendo estragos en la gran mayoría de las economías mundiales, pero hay países como España especialmente damnificados. Las últimas previsiones publicadas por el FMI dibujan un escenario peor de lo esperado, con una caída de la producción española que puede superar el 12,8 % del PIB. El elevado peso de sectores como el turismo en este país, bloqueado por las restricciones a la movilidad, está provocando que el impacto sea muy por encima de la caída del 4,9 % prevista por el organismo internacional de cara a 2020. «El balance en Estados Unidos y la zona euro será claramente negativo, mientras que las zonas en desarrollo, especialmente Asia, se espera que lideren la recuperación económica pos-COVID-19», considera Joan Torrent, catedrático de Economía y profesor e investigador de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC.

La protección del trabajo durante la pandemia y su reasignación durante la recuperación serán factores clave, según apunta Torrent. Y es que, según datos relativos a Estados Unidos, las empresas no tienen intención de volver a contratar a una tercera parte de los trabajadores que han despedido durante la pandemia. La economía mundial ya tiene experiencia en gestión de crisis globales y, por tanto, ya se cuenta con respuestas como «proteger y capitalizar los tramos empresariales y de personas más perjudicados». Ahora bien, esta no es una crisis normal y tendrá un conjunto de afectaciones que, «por su novedad, no tenemos todavía aparato económico para entenderlas», asegura Torrent. Nueva normalidad, nueva economía.

Uno de los efectos nuevos que destaca Torrent es la aceleración de los tiempos económicos: las primeras ocho semanas de crisis se llevaron casi una cuarta parte del tejido laboral de Estados Unidos. Esta virulencia es «incomparable con ninguna otra crisis conocida», sentencia el catedrático. Este deterioro, que se explica por el parón económico drástico y por las restricciones de movilidad, evidencia que los sectores que se han mostrado más flexibles para hacer teletrabajo han sido los menos afectados por la crisis.