La pandèmia de la COVID-19 està fent estralls en la gran majoria d'economies mundials, però hi ha països com l'Estat espanyol especialment damnificats. Les darreres previsions publicades per l'FMI dibuixen un escenari pitjor de l'esperat, amb una caiguda de la producció espanyola que pot superar el 12,8 % del PIB. El pes elevat de sectors com el turisme en aquest país, bloquejat per les restriccions a la mobilitat, està provocant que l'impacte sigui molt per sobre de la caiguda del 4,9 % prevista per l'organisme internacional amb vista al 2020. «El balanç als Estats Units i la zona euro serà clarament negatiu, mentre que les zones en desenvolupament, especialment Àsia, s'espera que liderin la recuperació econòmica post-COVID-19», considera Joan Torrent, catedràtic d'Economia i professor i investigador dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.

La protecció del treball durant la pandèmia i la seva reassignació durant la recuperació seran factors clau, segons apunta Torrent. I és que, segons dades relatives als Estats Units, les empreses no tenen intenció de tornar a contractar una tercera part dels treballadors que han acomiadat durant la pandèmia. L'economia mundial ja té experiència en gestió de crisis globals i, per tant, ja es compta amb respostes com «protegir i capitalitzar els trams empresarials i de persones més perjudicats». Ara bé, aquesta no és una crisi normal i tindrà un conjunt d'afectacions que, «per la seva novetat, no tenim encara prou aparell econòmic per entendre-les», assegura Torrent. Nova normalitat, nova economia.

Un dels efectes nous que destaca Torrent és l'acceleració dels temps econòmics: les primeres vuit setmanes de crisi van emportar-se gairebé una quarta part del teixit laboral dels Estats Units. Aquesta virulència és «incomparable amb cap altra crisi coneguda», sentencia el catedràtic. Aquest deteriorament, que s'explica per l'aturada econòmica dràstica i per les restriccions de mobilitat, evidencia que els sectors que s'han mostrat més flexibles per fer teletreball han estat els menys afectats per la crisi.