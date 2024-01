La intensidad de uso de la Wikipedia y el rendimiento académico dependen de la disciplina

El impacto positivo del uso de la Wikipedia en las notas de los estudiantes ha sido más acusado en los cursos relacionados con el comportamiento del consumidor (+ 0,904) y los recursos humanos (+ 0,705). En los otros dos cursos, los estudiantes que utilizaron la Wikipedia también obtuvieron mejores puntuaciones, pero académicamente no se beneficiaron de ello en la misma medida (marketing, + 0,407; estadística, + 0,634).

«Estudios previos han podido demostrar que el tratamiento que se da a la información puede ser más completo y preciso según la disciplina. Por tanto, las opiniones que tienen los profesores sobre la Wikipedia varían según la disciplina de la que se trate. Teniendo en cuenta lo anterior, parece razonable pensar que los estudiantes que cursan estudios en diferentes ámbitos del conocimiento se benefician de manera diferente del uso que hacen de la Wikipedia», señala Meseguer.

Los resultados también muestran que las percepciones que los estudiantes tienen de la Wikipedia no dependen en general de su rendimiento académico, aunque están influenciadas por la disciplina de cada curso.

La Wikipedia contribuye a una comprensión profunda y a una mejora del pensamiento crítico

Utilizar una gran variedad de información y de recursos de aprendizaje, como la Wikipedia, puede suponer un gran desafío para los estudiantes a la hora de relacionar, organizar e integrar la información de las diferentes fuentes y así construir un conocimiento coherente. «Pero cuando se producen incoherencias entre las informaciones obtenidas, los estudiantes consideran todo el conjunto de contenidos trabajados para tratar de integrarlos adecuadamente. Ello facilita una comprensión más profunda y completa del tema de estudio, que incluye varias perspectivas e ideas, y además mejora las habilidades de pensamiento crítico», explica Meseguer.

«Los resultados de esta investigación pueden ayudar a profesores y profesionales de la educación superior a superar su desconfianza en la Wikipedia y además promueven su inclusión en el conjunto de recursos de aprendizaje de las diferentes asignaturas. Recomendamos que los actores de la educación superior fomenten su uso como una de las principales fuentes de información, en combinación con materiales didácticos convencionales, para proporcionar a los estudiantes una diversidad enriquecida de información y recursos de aprendizaje», apunta.

«Junto a todo esto, hay que tener presente que muchos de los artículos de la Wikipedia ofrecen márgenes de mejora, especialmente en cuanto a su completitud —sobre todo si se compara con los recursos de aprendizaje convencionales—. Además, aunque la percepción de los estudiantes sobre los beneficios de aprendizaje de la Wikipedia es positiva, independientemente de su nivel académico, esta percepción es un poco inferior a la que tienen de los materiales didácticos convencionales», concluye Meseguer.

