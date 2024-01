La Wikipedia és un recurs educatiu obert que cada vegada té més importància i s'utilitza amb més freqüència en l'ensenyament superior. Malgrat això, fins ara hi ha hagut poques proves empíriques sobre la seva contribució al rendiment acadèmic dels estudiants. Un estudi recent de la UOC, elaborat per investigadors del Digital Business Research Group (DigiBiz), demostra que l'ús actiu de la Wikipedia, juntament amb recursos d'aprenentatge convencionals, té un efecte positiu en el rendiment acadèmic dels estudiants d'ensenyament superior. La recerca revela que aquesta enciclopèdia té un valor elevat per als estudiants perquè és possible obtenir-ne informació actualitzada, fiable i útil.

Segons estudis previs, els professors en rares ocasions recomanen en els seus cursos l'ús de la Wikipedia com a recurs d'aprenentatge principal. En tot cas, suggereixen consultar-la com a complement de materials més convencionals com ara llibres, articles o estudis de cas. Però els resultats de l'anàlisi de la UOC indiquen que incloure la Wikpedia com una de les fonts principals d'informació millora de fet els resultats acadèmics dels estudiants.