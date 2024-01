Bots conversacionales personalizados para mejorar la automatización de las empresas

Tecnología para maximizar la calidad de la conversación

La plataforma utiliza las últimas tendencias en procesamiento y comprensión del lenguaje natural para maximizar la calidad de las conversaciones. Estas técnicas se aplican no solo para entender qué intenta decir el usuario del bot, que es la funcionalidad básica de cualquier bot conversacional, sino también para ofrecer funcionalidades como el resumen automático de textos, el análisis de sentimientos o la traducción automática, los cuales pueden ser útiles como parte de la funcionalidad de un bot conversacional. «Estas características son útiles, por ejemplo, para los visitantes de un web que no quieren leer todo el contenido de una publicación o para averiguar si el cliente está enfadado o no, una habilidad muy útil en un servicio de atención al cliente, donde el bot podría modular su respuesta en función del enfado del cliente», destaca Jordi Cabot.

Otra de las características destacadas de la plataforma es que sus bots conversacionales también hablan en catalán. «El apoyo en inglés o en español es muy habitual, pero gracias a la integración con una librería de software libre (https://github.com/axa-group/nlp.js), Xatkit también define bots que entienden y hablan catalán, lo cual es muy difícil de encontrar en la actualidad», concluye.

¿Cómo deberían ser los espacios educativos del siglo xxi?

La convocatoria Innovadors 2019 también ha financiado el proyecto Smart Classroom Project, liderado por Guillermo Bautista, investigador de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, que incorpora a raíz de esta ayuda a la investigadora Maria Casanovas. Se trata de una investigación que vuelve a pensar desde una visión pedagógica los espacios de aprendizaje de los centros educativos en cualquier nivel, desde la escuela hasta la universidad, y cómo pueden adaptarse a cualquier necesidad y situación de aprendizaje. El espacio también puede ser un generador de mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Uno de los primeros resultados ha sido establecer unos principios que permiten guiar el diseño de estos espacios. Los investigadores también han publicado un decálogo pedagógico para adaptar las aulas a la situación excepcional que ha provocado la pandemia y guiar cómo deberían ser los espacios para responder a las necesidades de distanciamiento físico y de medidas de higiene para la COVID-19.

Sensor para detectar fugas de agua en la fabricación de vehículos

La Generalitat también ha financiado un proyecto del investigador Joan Melià y del catedrático Xavier Vilajosana, del grupo de investigación Wireless Networks Research Lab (WiNe) del IN3. Se trata de un sensor de humedad de bajo coste diseñado para detectar fugas de agua en el interior de vehículos de forma pasiva e inalámbrica. El dispositivo pretende solucionar uno de los problemas operativos y de gestión humana más relevantes de la industria del automóvil: la prueba de sellado para comprobar la estanqueidad (water test) de los vehículos. Los sensores de la tecnología WiLD (wireless leakage detection system in the vehicle manufacturing lines), colocados en zonas críticas de los vehículos, pueden detectar fugas de agua automáticamente y sin necesidad de la intervención manual de un operador. De este modo, se reduce significativamente el tiempo de montaje al mismo tiempo que se evita que las personas trabajen expuestas a altas humedades durante la jornada laboral. La ayuda concedida para su desarrollo se enmarca en el programa Industria del Conocimiento, en la modalidad Llavor, destinada a proyectos innovadores con potencial de incorporación al sector productivo.

