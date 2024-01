Bots de conversa personalitzats per millorar l'automatització de les empreses

Tecnologia per maximitzar la qualitat de la conversa

La plataforma fa servir les últimes tendències en processament i comprensió del llenguatge natural per maximitzar la qualitat de les converses. Aquestes tècniques s'apliquen no solament per entendre què intenta dir l'usuari del bot, que és la funcionalitat bàsica de qualsevol bot de conversa, sinó també per oferir funcionalitats com el resum automàtic de textos, l'anàlisi de sentiments o la traducció automàtica, que poden ser útils com a part de la funcionalitat d'un bot de conversa. «Aquestes característiques són útils, per exemple, per als visitants d'un web que no volen llegir tot el contingut d'una publicació o per esbrinar si el client està enfadat o no, una habilitat molt útil en un servei d'atenció al client, on el bot podria modular la seva resposta en funció de l'emprenyament del client», destaca Jordi Cabot.

Una altra de les característiques destacades de la plataforma és que els seus bots de conversa també parlen en català. «El suport en anglès o en castellà és molt habitual, però gràcies a la integració amb una llibreria de programari lliure (https://github.com/axa-group/nlp.js), Xatkit també defineix bots que entenen el català i el parlen, cosa que és molt difícil de trobar en l'actualitat», conclou.

Com haurien de ser els espais educatius del segle xxi?

La convocatòria Innovadors 2019 també ha finançat el projecte Smart Classroom Project, liderat per Guillermo Bautista, investigador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, que incorpora arran d'aquest ajut la investigadora Maria Casanovas. Es tracta d'una recerca que repensa des d'una visió pedagògica els espais d'aprenentatge dels centres educatius en qualsevol nivell, des de l'escola fins a la universitat, i com es poden adaptar a qualsevol necessitat i situació d'aprenentatge. L'espai també pot ser un generador de millora en els processos d'ensenyament i aprenentatge. Un dels primers resultats ha estat establir uns principis que permeten guiar el disseny d'aquests espais. Els investigadors també han publicat un decàleg pedagògic per adaptar les aules a la situació excepcional que ha provocat la pandèmia i guiar com haurien de ser els espais per respondre a les necessitats de distanciament físic i de mesures d'higiene per la COVID-19.

Sensor per detectar fuites d'aigua en la fabricació de vehicles

La Generalitat també ha finançat un projecte de l’investigador Joan Melià i del catedràtic Xavier Vilajosana, del grup de recerca Wireless Networks Research Lab (WiNe) de l'IN3. Es tracta d'un sensor d'humitat de baix cost dissenyat per detectar fuites d'aigua a l'interior de vehicles de manera passiva i sense fils. El dispositiu vol solucionar un dels problemes operatius i de gestió humana més rellevants de la indústria de l'automòbil: la prova de segellat per comprovar l'estanquitat (water test) dels vehicles. Els sensors de la tecnologia WiLD (wireless leakage detection system in the vehicle manufacturing lines), col·locats en zones crítiques dels vehicles, poden detectar fuites d'aigua automàticament i sense necessitat de la intervenció manual d'un operador. D'aquesta manera es redueix significativament el temps de muntatge alhora que s'evita que les persones treballin exposades a altes humitats durant la jornada laboral. L'ajut concedit per al desenvolupament del projecte s'emmarca en el programa Indústria del Coneixement, en la modalitat Llavor, destinada a projectes innovadors amb potencial d'incorporació al sector productiu.

