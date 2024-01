'Big data' para fomentar la integración de los refugiados sirios

El reto de la privacidad

El uso de registros telefónicos para obtener información sobre comportamientos sociales se está reconociendo como una buena alternativa a la práctica clásica de hacer encuestas. "Las encuestas oficiales nacionales son muy costosas en términos tanto de tiempo como de dinero, mientras que los datos telefónicos se guardan constantemente y de forma automatizada, así que solo falta interpretarlos", detalla el investigador.

Sin embargo, esta fuente de información también presenta retos, especialmente en un contexto tan sensible como el de los refugiados. "Se trata de diseñar métodos que mantengan la privacidad de los participantes en el estudio, pero que sean suficientemente descriptivos para poder llegar a conclusiones como las que sacamos en este trabajo. Ha sido todo un desafío", concluye Daniel Rhoads.

Artículos relacionados

Rhoads, D., Serrano, I., Borge-Holthoefer, J. et al. (2020). Measuring and mitigating behavioural segregation using Call Detail Records. EPJ Data Sci, 9(5). https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-020-00222-1

Rhoads D., Borge-Holthoefer J., Solé-Ribalta A. (2019). Measuring and Mitigating Behavioural Segregation as an Optimisation Problem: The Case of Syrian Refugees in Turkey. En: Salah A., Pentland A., Lepri B., Letouzé E. (eds). Guide to Mobile Data Analytics in Refugee Scenarios. Springer: Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-12554-7_15

UOC R&I

La investigación e innovación (I+i) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo <span style="font-variant:all-small-caps">xxi</span> mediante el estudio de la interacción de las TIC con la actividad humana, con un foco específico en la educación en línea y la salud digital. Los más de 400 investigadores y 50 grupos de investigación se articulan en torno a los 7 estudios de la UOC y 3 centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3), el eLearn Center (eLC) y el eHealth Center (eHC).