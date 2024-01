'Big data' per fomentar la integració dels refugiats sirians

La quantitat aclaparadora de dades que es genera en el dia a dia són crucials per comprendre la situació social i econòmica. Un equip de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC ha fet servir tècniques de dades massives (big data) per analitzar les comunicacions per telèfon mòbil dels refugiats sirians a Turquia i d'aquesta manera poder establir patrons de comportament i comparar-los amb els de la població local. L'objectiu és obtenir informació que serveixi per dissenyar polítiques d'integració social adreçades a les persones refugiades. Els resultats de l'estudi, publicat a la revista científica EPJ Data Science, mostren que les dues comunitats es van comportar de manera significativament diferent pel que fa a les trucades que van fer. Segons els investigadors, la metodologia emprada és una nova eina per analitzar i mesurar la segregació social i facilitar la presa de decisions per combatre-la.

L'estudi, en el qual han participat els investigadors de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) Daniel Rhoads, Ivan Serrano, Javier Borge-Holthoefer i Albert Solé-Ribalta —dels grups de recerca Complex Systems (CoSIN3) i Urban Transformation and Global Change Laboratory (TURBA Lab)—, s'emmarca en el repte Data 4 Refugees (D4R) Turkey, organitzat per Turk Telekom i la Universitat de Bogazici a Istanbul. Aquesta iniciativa ha permès utilitzar les dades de registres de telèfons mòbils de l'operador de serveis de telefonia mòbil més gran de Turquia amb l'objectiu de trobar solucions innovadores per als múltiples problemes als quals s'enfronten les persones refugiades que viuen al país.

"Històricament, la segregació social entre grups s'ha mesurat tenint en compte característiques individuals de la població, com ara la distribució residencial o el tipus de feina. Nosaltres volíem explorar dimensions més dinàmiques i relacionades amb la interacció social, com és el cas de la segregació per comportament. És a dir, són dos grups que es poden distingir a partir dels patrons d'activitat?", explica Daniel Rhoads, primer autor de l'article.

Per esbrinar-ho, els investigadors van mesurar els patrons de comunicació de persones refugiades i locals a partir dels registres d'origen i destinació de trucades i missatges SMS entre les dues comunitats. Els resultats mostren que aquests patrons són significativament diferents i que aquestes diferències no es poden explicar per les diferents densitats de població dels dos grups. "Ens va sorprendre que la comunicació local-refugiat és pràcticament inexistent. Esperàvem que fos baixa a causa de la minoria que representen les persones refugiades, però va ser molt més baixa del que pensàvem", destaca l'investigador.