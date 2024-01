Las aerolíneas de bajo coste se han adaptado mejor a la crisis provocada por la COVID-19

Democratización del transporte aéreo

Además, la investigación revela cómo baja la concentración del mercado cuando llegan las aerolíneas de bajo coste. «Las compañías de bajo coste han democratizado el transporte aéreo en Europa y han liderado el desarrollo de tráfico en los aeropuertos europeos», destaca el experto.

El estudio también muestra que la crisis financiera de 2008 supuso un paréntesis en el crecimiento de estas compañías. Asimismo, los datos reflejan que los países de Europa del Este han experimentado una expansión de estas aerolíneas unos años más tarde que el resto de Europa.

«El desarrollo más tardío del tráfico de bajo coste en Europa del Este va ligado a la entrada en 2004 y 2007 de diversos países del Este a la Unión Europea», recuerda el investigador de la UOC.

De cara al futuro y teniendo en cuenta este nuevo escenario pospandémico, Suau-Sánchez sostiene que el sector aéreo tendrá menos compañías, concentrará su actividad en los mercados más grandes y tendrá menos pasajeros de negocios. «Deberá focalizarse en la sostenibilidad económica y ambiental para asumir un creciente número de cambios», concluye.

