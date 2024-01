Les línies aèries de baix cost s'han adaptat millor a la crisi provocada per la COVID-19

Democratització del transport aeri

A més, l'estudi revela com baixa la concentració del mercat quan arriben les línies aèries de baix cost. «Les companyies de baix cost han democratitzat el transport aeri a Europa i han liderat el desenvolupament de trànsit als aeroports europeus», destaca l'expert.

L'estudi també demostra que la crisi financera del 2008 va significar un parèntesi en el creixement d'aquestes companyies. Així mateix, les dades reflecteixen que els països de l'Europa de l'Est han experimentat una expansió d'aquestes línies aèries uns quants anys més tard que la resta d'Europa.

«El desenvolupament més tardà del trànsit de baix cost a l'Europa de l'Est va lligat a l'entrada el 2004 i el 2007 de diversos països de l'Est a la Unió Europea», recorda l'investigador de la UOC.

Amb vista al futur i tenint en compte aquest nou escenari postpandèmic, Suau-Sánchez sosté que el sector aeri tindrà menys companyies, concentrarà l'activitat en els mercats més grans i tindrà menys passatgers de negocis. «S'haurà de focalitzar en la sostenibilitat econòmica i ambiental per assumir aquesta situació de canvi», conclou.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 9 (Indústria, innovació i infraestructura).

Article de referència

Jimenez, E.; Suau-Sanchez, P. (2020). «Reinterpreting the role of primary and secondary airports in low-cost carrier expansion in Europe». Journal of Transport Geography 88, 102847. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2020.102847.

UOC R&I

